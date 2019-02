Kroejer: Få spiser ude i ferien - men med festival får vi fyldt op

Syv fynske restauranter er med, når Nordens største restaurantfestival begynder søndag.

Dining Week er en landsdækkende festival, som foregår i uge syv. Det grundlæggende koncept er, at man betaler fastsat pris for 3 retter mad - uanset hvilken restaurant man vælger. Det fremgår af festivalens hjemmeside.

Og det er et koncept, der kan få folk til at tage ud at spise i en uge, hvor der ifølge ejer af Munkebo Kro, Finn Rasmussen, ellers ikke ville være så mange restaurantgængere.

- Uge syv det er lavsæson. Der sker ikke ret meget. Så det er rigtig fint, at vi på den måde her kan få flere gæster ind, siger Finn Rasmussen fra Munkebo Kro.

Samme pris - forskellige menuer

Som gæst køber man spisebillet til den eller de restauranter, man ønsker at besøge. Og for fynboerne er der altså i år syv at vælge imellem.

- Vi synes, det er en god idé. Så kan de forskellige spisesteder også vise, hvad de kan tilbyde, og hvad de kan lave for det beløb, som de har til rådighed, siger Finn Rasmussen, ejer af Munkebo Kro.

På landsplan er 213 restauranter med på listen over steder, man kan besøge i Dining Week.

Nedenfor kan du se, hvor de syv fynske restauranter, som er en del af Dining Week, ligger henne. Tryk på ikonerne for at se, hvilke der er tale om. Kilde: Dining Week.

Oplever et anderledes publikum

Det er ikke første gang, kroen i Munkebo er med i Dining Week. Og ejer Finn Rasmussen har lagt mærke til, at der kommer et andet publikum end normalt.

- Mange af dem, der kommer, er nogen, vi ikke har set før. Typisk også rigtig mange unge mennesker, fortæller han.

På Munkebo Kro er der forud for festivalen solgt omkring 400 billetter. Ejer Finn Rasmussen regner med op mod 600 solgte billetter i år.

Derfor var der travlt med forberede den hjemmebagte roulade, da TV 2/Fyn var forbi.