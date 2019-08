Politiker i opråb: - Få styr på jeres el-løbehjul, inden det koster nogen livet!

For høj hastighed, for mange på en gang og alt for unge.

Det er med den bekymring, rådmand i Odense Søren Windel (K) ser på de el-løbehjul, der siden juni har været sluppet fri i Odense. Bekymringen deler han i et facebookopslag sammen med et billede af to drenge på ét el-løbehjul.

Med opslaget håber han at råbe befolkningen op, før en ulykke rammer.

Hvor er ansvaret?

Både de røde løbehjul fra Voi og de turkise fra Tier står efterhånden på hvert et gadehjørne i Odense, men det er ikke el-løbehjulet i sig selv, Søren Windell er utilfreds med.

- Jeg vil bestemt ikke afskrive den moderne transportform. Problemet er, at de unge kører med alt for høj hastighed og gerne flere på samme løbehjul, ovenikøbet yngre, end der står i firmaernes retningslinjer. Hvis de er skyld i en trafikulykke, hvor er ansvaret så, spørger Søren Windell.

Læs også Heftig debat om el-løbehjul: - Hvem ville stille cykler sådan her?

Selvom både Voi og Tier har en aldersgrænse for færden på el-løbehjul på 15 år, er der nemlig ingen kontrol. Hvis man vil leje løbehjulet, skal man blot tjekke en boks af, der bekræfter, at man er over 15 år, og så kan man suse afsted på det elektriske transportmiddel uanset alder.

- Det er lidt ligesom at erklære sig enig i nye retningslinjer, hvor man ofte bekræfter uden at læse reglerne. Jeg tror, at det samme gælder her, forklarer Søren Windell.

Han mener, at det er helt op til den enkelte, om de vælger at bryde reglerne for at køre på el-løbehjulene, men det moralske ansvar ligger hos firmaerne, som ikke gør noget ved problemet.

Regler for færden på el-løbehjul Du skal være fyldt 15 år (Nogle udlejningsfirmaer kræver 18 år).

Du skal følge cykelreglerne. Det vil sige, at du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler- og skiltning..

Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter.

Du skal give tegn ved sving og stop.

Der må kun være én person på løbehjulet.

Du skal køre med lys på hele døgnet.

Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.



Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn på elektrisk løbehjul skal være sammen med en voksen. Kilde: Rådet for Sikker Trafik Se mere

Hvad hvis det var en bil?

Søren Windell mener, at det er for nemt at leje løbehjulene og ”snyde” systemet. Problemet bunder i, at det udelukkende kræver en app at få de elektriske løbehjul låst op.

- Forestil dig at der holdt udlejningsbiler fra Hertz på alle gadehjørner, og man bare kunne låse dem op gennem en app, siger Søren Windell og forklarer, at det billede nok ville sørge for strammere regler.

Læs også Rådmand vil kulegrave rammer for el-løbehjul

Selvom eksemplet er sat lidt på spidsen, mener han, at der bør være et større ansvar hos både Voi og Tier, så børn og unge ikke kommer galt afsted på løbehjulene. Her kommer idéen om NemID som et muligt løsningsforslag.

- Man skal jo være 18 år for at bruge NemID, så måske det kunne være en mulig identifikation, når man skal leje løbehjulet, forklarer han og fortsætter:

- De fleste har efterhånden nøglekortet liggende elektronisk på deres smartphone, så måske man kunne finde en løsning på den måde.

Fælles bekymring

Det viser sig hurtigt i kommentarsporet på facebookopslaget, at der er flere, der deler Søren Windells bekymring.

- Uha, ja dem ser vi mange af her på havnen, der ikke er en dag over 13 og oftest to på et løbehjul, skriver en borger.

I tråden breder debatten sig fra iagttagelser og frygten for en ulykke til forslag, der kan være med til at undgå de problemer, som Søren Windell fremhæver.

- Så må man lovgive om sælgers objektive ansvar på samme vis som for biler, skriver en person.

I en anden kommentar står der:

- Synes at deres app skal være godkendt via NemID, således kun folk over 18 kan bruge appen.

Det rammer alle

I sit job i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, oplever Søren Windell flere unge mennesker, der lever med varige skader på hovedet efter ulykker.

- Jeg ser dem med hjerneskade. Jeg ser deres liv, som er så stærkt påvirket af den skade. Og så ser jeg deres pårørende, fortæller han og forklarer, at det derfor er vigtigt at komme problemet til livs, inden unge mennesker kommer galt afsted på løbehjulene.

Læs også Dreng ramt af el-løbehjul i Odense

De elektroniske løbehjul har med unge mennesker bag styret allerede været i karambolage med flere fodgængere i de odenseanske gader, men der har ikke været nogen større ulykker.

Søren Windell mener, at det er et spørgsmål om tid. En frygt han nu deler med resten af Odense på facebook.

- Jeg frygter en alvorlig dødsulykke. Jeg vil gerne råbe højt, inden der kommer lig på bordet, siger han.