Færre som Catherine og Gitte: Faaborg-Midtfyn er blevet bedre til at give førtidspension

Jeg vil ikke give nogen skylden for noget. Men det, der blev indsendt fra rehabiliteringsteamet, var ikke godt nok Jos Bisschop (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet bedre til at behandle sager om førtidspension.

Sådan lyder det fra Jos Bisschop (S), der er formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg.

- Jeg er meget tilfreds med den udvikling, der er sket, forklarer han.

I januar 2018 kunne TV 2/Fyn fortælle historien om Catherine Brændeholm, der blev nægtet førtidspension af kommunens pensionsnævn.

Det skete, selvom hun er uhelbredelig syg med en lungesygdom, der nedbringer hendes lunger - og selvom fagfolkene i rehabiliteringsteamet i Faaborg-Midtfyn Kommune indstillede hende til førtidspension. En indstilling, som kommunens pensionsnævn altså afviste.

Sådan bliver man indstillet til førtidspension i Faaborg-Midtfyn En borger, som er udenfor arbejdsmarkedet, får sin sag behandlet af kommunens rehabiliteringsteam.

Teamet afgør, om borgeren bør komme i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob eller på førtidspension.

Hvis teamet vurderer, at borgeren ikke kan arbejde, kan teamet indstille til førtidspension.

Den indstilling behandles i kommunens pensionsnævn, der kan tilkende eller give afslag på pension.

En indstilling vil typisk indeholde udsagn fra læger, jobkonsulenter og andre eksperter.

Borgeren kan også bede om at få en sag om pension prøvet udenom rehabiliteringsteamet. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Se mere

Først efter fire indstillinger fra rehabiliteringsteamet fik Catherine Brændeholm bevilget førtidspension i sommeren 2018.

Også Gitte Nielsen blev af rehabiliteringsteamet indstillet til førtidspension. En indstilling som først i anden omgang blev fulgt af pensionsnævnet.

Ændret på team og nævn

Ifølge Jos Bisschop er kommunen blevet markant bedre til at behandle sager om borgere som Catherine Brændeholm og Gitte Nielsen, der ønsker førtidspension.

- Vi har ændret sammensætningen af pensionsnævnet, og så har vi lavet kompetenceudvikling på rehabiliteringsteamet, forklarer udvalgsformanden.

Det har ifølge Jos Bisschop betydet, at kommunen nu er markant bedre til både at indstille og tilkende førtidspensioner. I 2017 blev mere end 30 procent af indstillingerne afvist. I 2018 er afvisningsprocenten faldet til godt 17 procent. Det viser tal fra kommunen.

Jos Bisschop hæfter sig især ved, at kun fire borgere har fået afslag på pension siden juni 2018.

Han glæder sig især over, at kun et enkelt af de afslag, der er givet, er givet til en borger, som er blevet indstillet til pension af rehabiliteringsteamet.

- Jeg vil ikke give nogen skylden for noget. Men det, der blev indsendt fra rehabiliteringsteamet, var ikke godt nok, siger Jos Bisschop.

Også pensionsnævnet er blevet ændret siden Catherine Brændeholm fik nej i starten af 2018. Dengang bestod det af en afdelingsleder og en teamleder, som refererede til den pågældende afdelingsleder. I dag er de to erstattet af en jurist, en socialfaglig medarbejder, en afdelingsleder og en teamleder, oplyser Jos Bisschop.

- De (pensionsnævnet, red.) er blevet bedre kvalificeret nu, end de har været, vurderer han.

Førende i afslag på Fyn

Selvom Jos Bisschop glæder sig over, at Faaborg-Midtfyn Kommune afviser færre af borgerne, der er blevet indstillet til førtidspension, så modtog flere personer i kommunen i løbet af 2018 et afslag.

I løbet af 2018 har i alt 90 borgere fået behandlet en sag om førtidspension i kommunens pensionsnævn.

9 af dem havde selv søgt pension uden forudgående indstilling fra rehabiliteringsteamet i kommunen.

67 har fået tilkendt førtidspension, mens 18 personer har fået nej til pension. De resterende 5 borgere får først deres sag afgjort i starten af 2019, oplyser kommunen.

Til sammenligning afviste pensionsnævnene i Middelfart, Nordfyns, Kerteminde eller Ærø Kommuner ingen af de indstillinger til førtidspension, som man havde modtaget fra fagfolkene i de respektive kommuner i 2017.

Sådan fordelte afvisningsprocenterne sig i 2017. Faaborg-Midtfyn Kommune havde i 2018 en afvisningsprocent på godt 17 procent.

Fremadrettet vil tvivlsager ifølge Jos Bisschop komme borgerne til gode. I de sager vil pensionsnævnet bevillige førtidspension.