Huse med sjæl og charme: Faaborg-Midtfyn har rekordmange ældre huse

Er du på udkig efter et hus med historie og lidt skæve detaljer, er det måske en god ide at kigge til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs også Danmarks billigste hus er solgt

Kommunen har nemlig 2.647 huse, som er bygget før år 1900. Det er flest blandt alle kommuner i Region Syddanmark, som samtidig er den region i landet med flest huse fra før år 1900. I regionen er der i alt 34.552 huse af den type.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Anders Melgaard er én af dem, som ejer et hus bygget før år 1900 i Faaborg.

Købte hus fra 1816

Sidste år flyttede han til byen fra København med sin familie, da de købte et byhus fra 1816 inde midt i Faaborg.

- Det var det mest optimale hus for os. Det var ikke, fordi vi kiggede så meget på alderen. Vi kiggede mere på beliggenheden og på, hvad huset kunne. Det er jo hele pakken. At du kan bo inde midt i de her brostensbelagte gader, og at du kan finde et hus med en vognport og en gårdhave med stokroser. Alt det der, siger Anders Melgaard.

Så mange ældre huse findes der i Danmark I Danmark findes i alt 102.446 parcelhuse, som er opført før år 1900. Fordelt over regioner topper Region Syddanmark listen med 34.552. 1. Region Syddanmark - 34.552 2. Region Sjælland - 25.644 3. Region Midtjylland - 21.352 4. Region Nordjylland - 10.918 5. Region Hovedstaden - 9.980 Kilde: Danmarks Statistik Se mere

Familien er langt fra de eneste, som er faldet for charmen ved de gamle byhuse i Faaborg. For selvom gulvet er skævt og vinduerne måske lidt utætte, så går salget af de historiske boliger fornuftigt, siger Martin Madsen, der er indehaver af Nybolig i Faaborg.

- De sælger fornuftigt og med kort liggetid - og gode priser både på kvadratmeter og salgspriser. Så omsætteligheden er god for byhuse her i Faaborg, siger han.

Læs også Bevaringsværdige gårde: Nyt værktøj skal forhindre nedrivninger