Får p-bøder på stribe: - Vores chauffører er frustrerede

Torsdag kunne TV 2/Fyn fortælle, at hjemmehjælpere i Odense er nødsaget til at parkere ulovligt, når de besøger borgere inde i byen.

Hjemmehjælperne er ikke de eneste, der har problemer med at undgå parkeringsbøder. Hos fragt- og vognmandsforretningen Peder Olsen & Søn i Odense får de i gennemsnit én bøde om ugen.

- Det er virkelig en svær opgave at komme af med vores varer. Vores folk bliver frustrerede, siger direktør Henrik Olsen til TV 2/Fyn.

Tæt på kunderne

Henrik Olsen forklarer, at det især er omkring letbanebyggeriet, at chaufførerne har svært ved at parkere, når de skal på- og aflæsse varer.

Chaufførerne skal parkere så tæt på kunderne som muligt, og det er svært på lovlig vis, især i indre by, omkring Vestergade og ud ad Vesterbro, hvor letbanen skal køre.

Der har været forslag om, at chaufførerne kunne køre på andre tider af døgnet - eksempelvis tidligt om morgenen, inden myldretrafikken begynder, men det fungerer ikke i praksis.

- Vi vil gerne komme der tidligt, men butikkerne skal jo have åbent, før vi kan aflevere til dem, forklarer Henrik Olsen.

Han håber, at parkeringsvagterne vil udvise større forståelse for, at chaufførerne parkerer uhensigtsmæssigt, fordi de ikke har andre muligheder.

Når Peder Olsen & Søn får en parkeringsbøde, klager virksomheden, og i nogle tilfælde får de også frafaldt bøden. Direktøren fortæller dog, at der uanset hvad følger frustration og administrationsomkostninger med, når vognmandsforretningen får parkeringsbøder.

Fynsk Erhverv: Et generelt problem

Det er dog ikke kun hjemmehjælpere og lastbilchauffører, der bliver frustrerede, når de ikke på lovlig vis kan parkere hensigtsmæssigt.

Erhvervsorganisationen Fynsk Erhverv mener, der er tale om et generelt problem.

- Vi har generelt udfordringer i midtbyen ved af- og pålæsning af varer til detailhandlen, siger direktør i Fynsk Erhverv Jytte Reinholt til TV 2/Fyn.

Særligt i forbindelse med letbanebyggeriet og andre trafikale udfordringer er Odense ikke gearet til, at erhvervslivet kan komme til.

- Vi har ikke indrettet byen til, at man også skal kunne distribuere varer, forklarer Jytte Reinholt.

Som det er nu, tillader færdselsloven ikke, at der tages ekstra hensyn til hverken hjemmehjælpere eller lastbilchauffører.