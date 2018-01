Ægtepar scorer kassen på naturplejende kvæg

Erik Pedersen og Jytte Schaldemose fra Jesore på Nordfyn, der dyrker naturpleje med Galloway-kvæg flere steder på Fyn, har modtaget en pris for deres arbejde.

Skal den sårbare natur på enge, overdrev og moser overleve i Danmark, så skal naturen plejes. Og det er Galloway-kvæg perfekte til.

Erik Pedersen og hans ægtefælle Jytte Schaldemose opdrætter Galloway-kvæg, der laver naturpleje flere steder på Fyn. Jersore Galloway forpagter naturarealer i projektet.

- Vi begyndte med Galloway-kvæg i 2006, og i dag har vi 170 dyr, fortæller Erik Pedersen.

Ægteparret modtog tirsdag aften 15. Juni Fondens Naturpris, fordi de har gjort avlen af Galloway-kvæg til en forretning, der både gavner naturen og giver godt kød.

Læs også Ottos kvæg okser for naturen

Naturpleje i Brende Ådal

Et af projekterne foregår i Brende Ådal ved Gelsted. Omkring 130 hektar bliver her plejet af Galloway-kvæget. Arbejdet foregår i samarbejde med ti lodsejere i ådalen. I samarbejdet medvirker også landbrugskonsulenter fra Centrovice og Patriotisk Selskab, de to berørte kommuner og Naturstyrelsen.

Men Jytte Schaldemose og Erik Pedersen nøjes ikke at stå for helårsgræsning i Brende Ådal og andre steder på Fyn. De er også meget aktive i Fynsk Kødkvæg og Fynsk Naturkød. Kødet fra Galloway-kvæget sælges.

- Jersore Galloway er også på den måde pionerer i den vanskelige branche, som naturpleje som driftsgren er, lyder det i begrundelsen.

Sammen med æren følger der 150.000 kroner fra 15. Juni Fondens Naturpris.

Her modtager Jytte Schaldemose (tv) 15. juni Fondens Naturpris. Prisen blev overrakt tirsdag aften på Plantekongres 2018 i Herning Foto: Torben Worsøe, LandbrugsMedierne

15. Juni Fondens Naturpris 15. Juni Fondens Naturpris blev uddelt på Plantekongres 2018 i Herning, der er arrangeret af SEGES, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Bedømmelsesudvalget består af Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, Seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, Københavns Universitet og Agronom Jørn Jensen

00:34 - Vi begyndte med Galloway-kvæg i 2006, og i dag har vi 170 dyr, fortæller Erik Pedersen. Luk video

Fakta om Galloway-kvæg Galloway kvæget er navngivet efter deres oprindelsessted, Galloway-regionen i Skotland.

Det er et af de ældste og længst etablerede avls-kvæg i verden.

Det var allerede den primære kilde til kød i Storbritannien i det femtende århundrede, og det findes nu i mange dele af verden.

Galloway tyren kan veje op i mod 800 kilo og få en højde på 128 centimeter, hvor køerne vejer 550 kilo i gennemsnit og har en højde på 120 centometer.

Kilde: jersore-galloway.dk