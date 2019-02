Min mening: Facebook i Odense må bidrage til grøn omstilling

Af Victoria Velasquez

Danmark er et af de lande i verden, der er bedst til at producere grøn energi. Derfor er det også glædeligt, at store datacentre, som det Facebook bygger i Tietgenbyen sydøst for Odense, vælger at placere sig her. For en del af strømmen kommer fra vindmøllerne, og derfor er det langt mere klimavenligt, end hvis techgiganterne lagde deres datacentre i et land som for eksempel Polen, hvor størstedelen af strømmen er produceret med kul.

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

Men når disse store, strømslugende datacentre skal kobles på det danske elnet, så burde vi politikere også stille krav til, at de skal bidrage til den grønne omstilling.

I dag er det op til de multinationale techvirksomheder, om de vil bygge vedvarende energi til at dække deres eget elforbrug. Og hvorfor skulle de gøre det, når de kan få billig, grøn strøm til under markedsprisen?

Danmark vil nemlig stille grøn strøm til rådighed for virksomhederne til en pris, der er under produktionsomkostningerne, og som modtager støtte fra statskassen. Tidligere skete det over PSO-afgiften, men den blev afskaffet i 2016 af et flertal i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet. I dag finansieres den billige, grønne strøm over finansloven, og forbrugerne betaler det meste.

Det kan ikke være rigtigt, at vi skatteyderne skal betale for, at nogle af verdens rigeste, multinationale virksomheder kan få billig strøm.

Datacentre får lov til at fyre for gråspurvene

Lige nu er seks datacentre ved at se dagens lys i Danmark. Centrene vil bruge lige så meget el, som 1,8 millioner danske husstande. Ifølge en COWI-rapport udarbejdet for Energistyrelsen er det rentabelt at udnytte 41 pct. af overskudsvarmen fra datacentrene. Potentielt kan en større del udnyttes, hvis der stilles politiske krav til placering, køletype og udnyttelse af varmen.

Men der bliver ikke stillet nogle krav. På trods af alle partiers påståede ambitioner for klimaudfordringerne, er der ingen, som vil stille krav til datacentrene, og disse virksomheder får dermed lov til at fyre for gråspurvene.

Social dumping skal udryddes med kædeansvar

Med store anlægsprojekter i milliardklassen som disse, så skal vi stille krav. Også når det handler om social dumping. I sommers kom det første gang frem, at underentreprenører ved Facebooks byggeri havde snydt deres medarbejdere for løn. Siden er flere sager kommet frem.

Her kan Facebook vaske deres hænder, fordi arbejderne ikke er direkte ansat hos dem, men ved en underentreprenør til en en underentreprenør. I det system bliver den store taber lønmodtageren på byggepladsen, der må se langt efter sin løn eller opleve, hvordan ingen tager ansvar for arbejdsmiljøet. Det kan vi ikke være bekendt at lukke øjnene for.

Min mening er, at vi skal stille krav til datacentrene. Danskerne skal ikke betale for datacentrenes grønne strøm, og den overskudsvarme, der produceres, skal indgå i et bæredygtigt system, hvor vi udnytter alt den energi, som vi kan. Samtidig skal alle byggerier være omfattet af kædeansvar, så de store multinationale techvirksomheder også står til ansvar, når de hyrer underentreprenører, der snyder deres ansatte for løn.