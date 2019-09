Facebooks nye datacenter åbner før tid

Det var egentlig planlagt, at Facebooks nye datacenter i Odense skulle åbne i løbet af næste år, men nu sker det allerede på torsdag klokken ti.

Det drejer sig i første omgang kun om en del af datacentret, der åbner på torsdag og altså ikke hele centeret.

På åbningsdagen vil Facebook afholde en pressekonference sammen med lokale samarbejdspartnere, hvorefter der vil være rundvisning på selve datacenteret samt en rundvisning af Fjernvarme Fyns fjernvarmeanlæg, som kommer til at ligge i forlængelse af datacenteret.

Sparsomt med oplysnigner

Det var i januar 2017, at Facebook i samarbejde med Odense Kommune kunne fortælle, at der var planer om et 55.000 kvadratmeter stort datacenter i Tietgenbyen, som skulle køre på 100 procent vedvarende energi. Dengang var det en stolt Peter Rahbæk Juel (S), der kunne offentliggøre samarbejdet.

- Facebooks valg af Odense er en kæmpe gevinst. I dag kan vi være stolte, men der er fortsat lang vej, og det kræver hårdt arbejde at nå i mål, sagde Odenses borgmester i 2017.

Det har været sparsomt med oplysninger fra Facebooks side, hvorfor de er nået tidligere i mål end først antaget. Men kommunikationschef for Facebook i Norden Peter Münster forsikrer om, at spørgsmål som disse bliver besvaret på åbningsdagen.

Til åbningsdagen deltager klimaminister Dan Jørgensen (S), Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), og administrerende direktør for Fjernevarme Fyn Jan Strømvig.