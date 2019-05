Fadervor: Det samme som mindfulness?

Tine Lindhardt fra Fyens Stift og Marianne Christiansen fra Haderslev Stift står bag bogen om Fadervor. Den henvender sig både til garvede brugere af Fadervor og til nye kunder i butikken.

- Vi kommer indimellem ud i situationer, hvor vi mangler ord til noget af det vigtigste i vores liv: Nemlig at sige tak og at bede om hjælp. Der er Fadervor god, for den giver os de ord, som vi har svært ved at finde selv, siger Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift.

I den nye bog: "Oplysning til borgerne om Fadervor" udveksler de to forfattere holdninger til og viden om en af verdens mest kendte bønner. Bogen kommer ind på spørgsmål som: Hvad er det, Fadervor kan? Hvorfor beder man i grunden? Minder bøn om mindfulness? Og er det for eksempel afgørende, om man siger Fadervor eller Modervor?

Vi kommer indimellem ud i situationer, hvor vi mangler ord til noget af det vigtigste i vores liv: Nemlig at sige tak og at bede om hjælp. Der er Fadervor god, for den giver os de ord, som vi har svært ved at finde selv. Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift.

Tak og hjælp

Det kan siges ganske kort, hvad en bøn kan. For Tine Lindhardt er de to grundpiller at sige tak og at bede om hjælp.

- Vi tager mange ting for givet og glemmer nogle gange at være taknemmelig og sige tak. Gennem bønnen bliver vi bevidst om, hvor glade vi er for at kunne stå op om morgenen til endnu en ny dag, og hvor taknemmelige vi er for menneskene omkring os. I bønnen kan vi sige tak for det liv, som er os givet, siger Tine Lindhardt.

Udover tak, så er bønnen god til at bede om hjælp.

- Når man er ked af det, kommer man til at lukke sig om sig selv. Gennem bønnen henvender man sig til en anden og bryder gennem muren. Bøn kan blive en åbning ud til livet og til at få løst problemet, siger Tine Lindhardt.

Her kommer Fadervor ind i billedet.

- Hvis man er i en situation, hvor man ikke ved, hvordan man skal bede, så er Fadervor en god begyndelse. Der har man nogle ord at falde tilbage på, siger Tine Lindhardt, biskop, Fyens Stift.

Foto: Morten Albek

En bøn på cyklen gennem byen

Den klassiske forestilling af en person, der beder en bøn, er, at det foregår på knæ med foldede hænder. Men sådan behøver det slet ikke at være ifølge Tine Lindhardt:

- Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at bede på. Man kan sætte sig ned og være fokuseret, men man kan også bede en bøn, mens man suser afsted.

- Hvis jeg for eksempel skal have en vigtig besked eller skal afsted til noget alvorligt, så beder jeg en bøn for at vide, at jeg ikke er alene i det. Så man kan godt bede en bøn på sin cykel eller i sin bil, siger Tine Lindhardt.

Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at bede på. Man kan sætte sig ned og være fokuseret, men man kan også bede en bøn, mens man suser afsted på cykel. Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift.

Gud har store ører

Man skal ikke være kristen på en særligt godkendt måde for at bede en bøn, ifølge Tine Lindhardt.

- Jeg tror ikke på, at man kan være kristen i grad et eller to eller tre. Jeg tror, at Gud har meget store ører, så man kan trygt henvende sig i bøn til Gud. Man kan bede med sin egne ord. Eller hvis man ikke ved, hvad man skal sige, så kan man bede sit Fadevor. Det er fordelen ved en remse. Den giver de ord, som vi ikke selv har. Og så skal man bare gå i gang. Man skal ikke tænke så meget over det, siger Tine LIndhardt.

Om forfatterne Marianne Christiansen er biskop over Haderslev Stift, og Tine Lindhardt er biskop over Fyens Stift. Sammen kan de ses som ’Søstrene Bisp’ i en række samtaleprogrammer på dk4, hvor de taler om alt mellem himmel og jord med mennesker fra kirken, kulturlivet, videnskabens verden og det politiske liv.

Foto: Morten Albek