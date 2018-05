Fældet af tv-hold: 55-årig dømt for forsøg på sex med mindreårig

En 55-årig mand er ved Retten i Odense blevet idømt fem måneders fængsel for forsøg på seksuelle overgreb mod et barn på 13 år. Bag den 13-åriges internetprofil stod et tv-hold.

Manden var igennem en periode på fire måneder i kontakt med, hvad han troede var en 13-årig pige. Samtalerne fandt sted på chatforummet Speek, og manden sendte blandt andet flere billeder af sit erigerede lem til tv-holdet.

Han vidste dog ikke, at han i stedet for at chatte med en 13-årige pige, var i dialog med et hold journalister fra TV3-programmet Børnelokkeren med journalist Henrik Qvortrup i spidsen.

Efter fire måneders kommunikation på Speek aftalte manden, der er fra Kolding, at mødes i Odense med det, han troede var en 13-årig pige. Her stod redaktionen bag programmet klar til at mødes med manden. Efterfølgende blev han meldt til politiet.

Anklagemyndigheden hos Fyns Politi havde krævet ubetinget fængsel i fem måneder, men dommeren valgte at give manden fem måneders betinget fængsel og samfundstjeneste.

- I sådanne sager skal Retten vurdere, om personerne bag den falske profil har opmuntret til samvær, eller om der har været andre provokationer. Men dommeren har i denne sag vurderet, at journalisterne bag den falske profil ikke har opmuntret til ulovligheder, siger Klaus Lauritsen, der er anklager ved Fyns Politi.

Tidligere er to andre fynboer blevet dømt på baggrund af deres kontakter til falske profiler oprettet af tv-holdet.

Den 55-årige mand valgte ikke at anke og modtog dommen.

