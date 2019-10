Dagens Fantastiske Fællesskab Fælles om gratis film

Sådan her beskriver OFFs frivillige sig selv i deres indstilling:

Danmarks ældste kortfilmfestival. OFF støtter kortfilmkunsten kompromisløst, men er også publikumsfest med massiv opbakning fra lokalmiljøet. Over hundrede ildsjæle melder sig som frivillige til festivalugen.

Fællesskabet engagerer sine frivillige medlemmer med at hylde dem som “superhelt”. Uden os frivillige ville der ingen Odense Film Festival være tilstede i Odense. Man bliver en del af fællesskabet ved, at tilmelde sig på filmfestival.dk og så være med på, næsten, den værste. Bare man er udadvendt og har passion for filmverdenen.

Odense Film festival omdanner Brandts Klædefabrik i en helt uge i august, nemlige uge 35 til et stort filmmekka

Hvorfor skal I vinde prisen?

OFF - Odense Film Festival er vi bare en stor familie. Det er en rigtig god mulighed for at skabe venskaber f.eks. som ny tilflytter til Odense

Vi inspirerer andre med vores motto: “Expect the unexpected” under festivalugen

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Prisen ville være med til at gøre Odense Film Festival endnu større end den er f.eks. ved at kunne invitere flere prominente filmskabere til festivalen og yde endnu bedre fornøjelser for vores publikum og for os frivillige.

Besøg OFF.

