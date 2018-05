Fælleshaver i Bolbro: Det er fedt, at man ikke er alene om ukrudtet

Selvom man bor i byen, kan man godt have en gigantisk have med 30 bed. Hvis bare man hjælpes ad. Den økologiske fælleshave Rubra i Bolbro er så populær, at odenseanerne står i kø for at være med.

Er du glad for have, men har du ikke nogen? Har du en have, men den er for lille? Eller gider du bare ikke lave al arbejdet selv? Så er fælleshave måske noget for dig. Det er det i hvert fald for de 24 husstande, der er en del af fælleshaven Rubra i Bolbro, Odense.

- Vi kommer med så megen glæde, at enhver idé bliver mødt med: Lad os høre mere om det og gøre det til vores. Det er virkeligt hyggeligt. Man kan slet ikke komme hjem igen, når man først er kommet, siger Hanna Kristensen fra Odense.

Jeg gider ikke luge i dag

For haveejere gælder typisk én regel: Man bestemmer selv, hvornår man vil plante, så og luge i sin have. Men hvordan fungerer det så i en fælleshave - der kan man vel ikke bare nægte at arbejde? Jo, det kan man faktisk godt. Fællesskabet forpligter, men det byder også på hjælp til det, som man ellers må klare på egen hånd som traditionel haveejer.

- Fordelen er, at vi er rigtigt mange til at løfte opgaverne, så man står ikke alene med det hele. Man har nogen at læne sig op af og spørge til råds, siger Charlotte Wieben Weling, der også er en del af Fælleshaven Rubra.

Rene grøntsager

Fælleshaven Rubra er økologisk dyrket, så der er ingen genveje med sprøjtning og gødning. Der bruges udelukkende plantekompost.

- Det vigtigste er, at vi lærer at gøre det allerbedste for jorden. Den proces, der gør at det levende i jorden kan blive til levende føde for os, det er det bedste ved det, siger Hanna Kristensen fra Fælleshaven Rubra.

Selvom økologiske grøntsager kan købes i butikerne, så foretrækker Charlotte Wieben Weling at dyrke dem selv.

- Det er fantastisk at lave det selv og så gå ud og plukke og spise det med det samme, så det ikke når at ligge på hylderne i flere dage.

Grønne kommune-fingre

Fælleshaven Rubra er et direkte resultat af, at Odense Kommune har grønne ambitioner. Haven er placeret på kommunens jord som en del af Odense Kommunes miljøpolitik om at skabe økologiske og klimavenlige fødevarer.

- I Odense Kommune arbejder vi mod at blive Danmarks grønneste storby. Vi vil også rigtigt gerne satse på fællesskaber mellem kommunen og borgerne, så der passer det her projekt rigtigt godt ind, siger Heidi Kastrup Christensen, Landbrug- og Natur, Odense Kommune.

Derfor tog Odense Kommune fat i anlægsgartner Jacob Guldin, som i dag er tovholder for Fælleshaven Rubra.

Møghamrende træt af fliser

Da Jacob Gulding blev introduceret til idéen om at skabe en økologisk fælleshave i Odense, sprang han straks til.

- Jeg er bare så møghamrende træt af fliser, og jeg vil gerne noget mere og andet med både mit fag og med Odenses grønne arealer.

Der er tilsyneladende stor interesse for at lave have på fællesskabets betingelser. Fælleshaven Rubra kører nu på sin tredje sæson, og der er nu venteliste for at være med.

Ingen regler, kun sund fornuft

Alle hjælpes ad med at gøre haven klar. Når grøntsagerne står struttende et par måneder efter, så er det sund fornuft og betænksomhed, der afgør, hvem der skal nyde godt af porrer og bladselleri derhjemme.

- Vi har ingen principper for fordeling af afgrøderne. Man tager med respekt for fællesskabet. Jeg tænkte først: Kommer det til at fungere? Men udfordringen har faktisk været den stik modsatte, at folk holder sig tilbage, siger Jacob Guldin.

Flere fælleshaver? Jacob Guldin er klar

Hvis der er odenseanere derude, som er lune på idéen om at skabe en ny fælleshave, så er Jacob Guldin med på den.

- Det er bare et spørgsmål om at tage kontakt til mig, og så starter vi en ny op. Det er sagt lidt friskt, men det tænker jeg da. Der er momentum for det her, siger Jacob Guldin, som er medlem af og tovholder for Fælleshaven Rubra.

Fælleshaven Rubra er opkaldt efter den store rød-eg, der troner over arealerne tæt ved Odense Friluftsbad. Den bærer det stolte navn Quernus rubra på latin.

Interesserede kan læse mere på havens Facebook-side.

