Fællesskab skal hjælpe maritime virksomheder til at vokse

Onsdag formiddag lød startskuddet til en helt ny rugekasse - en såkaldt startup hub - i Svendborg. Rugekassen skal hjælpe nye iværksættere inden for it og maritim teknologi i gang.

Den nye rugekasse blev officielt sat i gang ved et arrangement på Fremtidsfabrikken i Svendborg onsdag.

Bag projektet står blandt andet de fire sydfynske kommuner Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn. Derfor har den nye rugekasse fået navnet ShareFifty5 inspireret af, at kommunerne er fælles om at ligge på den 55. breddegrad.

Iværksætterne får blandt andet adgang til værksteder på Svendborg Erhvervsskole og SIMAC.

- Vi har et mål om, at vi skal have optaget 10-12 virksomheder i de tre år, som projektet kører. Vi har allerede optaget to, og der er to mere på vej. Nu holder vi åbning i dag, så med det syntes jeg, at vi er temmelig godt på vej, siger Troels Johan Ankerstjerne, forretningsudvikler og leder af Maritim Startup Hub, som er en del af det nye projekt.

01:27 - Vi har et mål om, at vi skal have optaget 10 - 12 virksomheder i de tre år, som projektet kører, siger Troels Johan Ankerstjerne, forretningsudvikler og leder af Maritim Startup Hub, som er en del af det nye projekt. Luk video

To virksomheder er flyttet ind

Og to nye virksomheder er allerede flyttet ind. Det ene firma Scoutbase udvikler et digitalt værktøj, der skal forbedre sikkerheden til søs.

- Det, at starte en virksomhed, er en stor opgave i sig selv. Hvis vi kan undgå at skulle opfinde de dybe tallerken igen, men i stedet for trække på noget viden, der er derude i forvejen, så er vi noget bedre stillet. Det er den dimension, som vi håber at få ved vores optagelse her, siger direktør og stifter af Scoutbase, Mads Ragnvald Nielsen.

02:21 - Det at starte en virksomhed er en stor opgave i sig selv, siger direktør og stifter af Scoutbase, Mads Ragnvald Nielsen. Luk video

Droner til søs

Den anden virksomhed, som er flyttet ind, er DanaDynamics. DanaDynamics udvikler en sejlende drone, der er i stand til at foretage ubemandede søopmålinger.

Læs også Drone-eventyr: Firma investerer 15 millioner kroner i lufthavnen

- Der er meget fokus på luftbårne droner i disse år, men det maritime område halter efter. Det er vores ambition at styrke autonomi indenfor Det Blå Danmark, og med vores projekt vil vi medvirke til, at Svendborg bliver epicenter for autonomi til søs, og vi satser på at kunne kvittere med et antal arbejdspladser i løbet af et par år, siger stifter af DanaDynamics Lasse Møller i en pressemeddelelse.

Maritim Startup Hub forventer at yderligere er par iværksættere flytter ind i løbet af efteråret.

Projektet har fået godt 19 millioner kroner fra EU´s Socialfond og Vækstforum Syddanmark til kompetenceudvikling af sydfynske virksomheder inden for den maritime branche og it-branchen i løbet af de næste tre år.