Fællessang skal få den gode stemning tilbage i byrådssalen

Samarbejdsklimaet mellem rød og blå blok i Odense Byråd har de seneste uger været temmelig anstrengt. I dag mødtes gruppeformændene for at finde ud af, hvordan de kan arbejde bedre sammen.

Striden kulminerede på byrådsmødet i forrige uge og fortsatte på de sociale medier, hvor blandt andet socialdemokraterne kritiserede den konservative Tommy Hummelmose for ikke at bidrage med noget som helst konstruktivt i byrådet. Hummelmose svarede igen og kritiserede til gengæld borgmesteren for at manipulere.

For at glatte vandene har byrådsmedlemmerne vedtaget et nyt initiativ, som skal få den gode stemning frem til byrådsmøderne.

Borgmesterens forslag

Det forklarer Socialdemokratiets Anders W. Berthelsen til TV 2/Fyn.

- Det var borgmesteren, som foreslog, at vi skulle synge en sang før hvert byrådsmøde fremover. Der var enighed om, at det kan være en god måde at starte på. Er man er fælles om noget, så er der lagt en god stemning fra starten, og så kan vi måske lave det sådan, at det på skift er de enkelte partier, der bestemmer, hvad det skal være for en sang, siger han.

Som du kan læse her, så har tonen i byrådssalen været aldeles kold gennem en længere periode.

På mandagens gruppeformandsmøde var der dog ikke konkrete drøftelser om, hvordan man fremadrettet sikrer en god tone på byrådsmøderne, fortæller Anders W. Berthelsen.

- I det daglige kan der ryge en finke af panden engang imellem, og det har der så været i en ti dages tid her, men jeg er ret sikker på, at alle har tænkt over det her. Også over de reaktioner, der er kommet fra folk, som har siddet på tilhørerpladserne.

- De gider ikke at høre på det her, og sådan bliver det også. Jeg tror roligt, man kan møde op til et byrådsmøde fremover, og så foregår det i en meget bedre tone, siger han.

Hummelmose vil se fremad

Tommy Hummelmose, som selv har indtaget en af de fremtrædende roller i striden, er også klar til at lægge skærmydslerne bag sig.

- Nej, vi har ikke konkret drøftet den tone, der har været. Det synes vi ikke, at vi skulle i dag. Jeg vil sige, at for mit eget vedkommende, når bølgerne går højt, så skvulper det lidt. Det har vi lagt bag os. Nu skal vi se fremad.

Om fællessang på byrådsmøderne kan forbedre samarbejdslysten mellem rød og blå blok i Odense kommune, det vil tiden vise.