Børnenes Danmark: Fællesskab på skoleskemaet

Hvad er vigtigt for at have et godt børneliv?

Sådan har vi spurgt børn i hele landet i forbindelse med projektet "Børnenes Danmark".

Et børnepanel med mere end 200 børn har deltaget, og noget af dét, som børnene peger på for at have et godt børneliv er:

AT MAN HAR GODE VENNER

6. årgang på Ejerslykkeskolen i Odense har i denne uge haft fællesskab på skemaet.

Og med saks, pap og limstifter har en gruppe piger været i gang med at udvikle ideerne til et kommende fællesskab. Et fællesskab, hvor de tre-fire gange om året vil besøge det lokale plejehjem for at klippe/klistre i forbindelse med højtider.

- Vi kan give dem en oplevelse, så de ikke bare sidder ned. Jeg ved godt, at de snakker med hinanden, men så de også laver noget andet, fortæller Amal Khalid Jabbar Maawad, fra 6.A på Ejerslykkeskolen.

- Unge og ældre mennesker kan tit rigtig godt sammen, synes jeg, jeg har lagt mærke til. Det er som om, at det er en ting, man har til fælles af en eller anden grund, siger hendes klassekammerat Mathilde Dræborg Evind.

God ide med fællesskab mellem børn og ældre

Og det er en rigtig god ide, pigerne har fået, hvis man spørger Andreas Rasch-Christensen, der er forsknings- og udviklingschef ved VIA University College.

- Det er fint at være i fællesskaber med nogen, som er anderledes end en selv. Det lærer man også noget af, siger han.

02:08 Hvis man ikke indgår i nogen fællesskaber, hvor man har det godt, så lærer man ikke noget, lyder det fra Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef ved VIA University College. Luk video

- Det kan styrke det, at man bliver god til at samarbejde med andre, at man bliver god til at kommunikere med andre. At kunne skabe noget sammen med andre. Også nogen, der er anderledes end en selv, uddyber Andreas Rasch-Christensen, fra VIA University College.

Nu håber pigerne fra 6.A, at de ældre på plejehjemmet vil være med på ideen.

- Vi håber, at de vil være sammen med os og lære os at kende, sådan at vi også kan have et fællesskab, siger Mathilde Dræborg Evind.