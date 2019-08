Fængsel for at sælge kopivarer på nettet

En 36-årig mand fik fredag otte måneders fængsel ved Retten i Odense for i mere end 2.000 tilfælde at have solgt kopivarer på nettet. Værdien af varerne er anslået til at være mere end en million kroner.

Den 36-årig mand solgte det varemærkeforfalskede tøj og parfume i lukkede grupper på et socialt medie.

Det oplyser vicestatsadvokat Helle B. Sørensen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, i en pressemeddelelse.

- Salg af kopivarer er et stigende problem, der er til skade for både forbrugerne, varemærkernes rettighedshavere og dermed i sidste ende samfundsøkonomien. Derfor er det vigtigt, at lovgivningen bliver håndhævet, og at straffen afspejler forbrydelsens alvor, siger Helle B. Sørensen.

SØIK, også kaldet bagmandspolitiet, har ført sagen for anklagemyndigheden.

Dommen lyder på otte måneders fængsel - heraf fem måneder betinget med vilkår om udførelse af 100 timers samfundstjeneste og konfiskation af fortjenesten på 552.000 kroner.

Peak Performance, Ralph Lauren og Tommy Hilfiger

På det socialte medie solgte 36-årig mand kopitøj af blandt andet mærkerne Peak Performance, Ralph Lauren og Tommy Hilfiger. Salget forgik over en periode på to år og tre måneder.

Anklagemyndigheden gik efter en fængselsstraf på 8 ti 10 måneders fængsel, og vicestatsadvokat Helle B. Sørensen er derfor tilfreds med dommen.

- Dommen slår fast, at omfattende salg af kopivarer via sociale medier udgør en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om varemærkekrænkelser, skriver SØIK.

Den 36-årig mand modtog dommen.