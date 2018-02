Fængsel sikret mod droner

Dobbelt hegn og en høj ringmur er ikke længere nok til at forhindre indsmugling af ulovlige genstande på Nyborg Fængsel. Fængslet har nu sikret sig mod droner.

Sagen mod to mænd, der mandag blev dømt for at smugle ulovlige genstande ind på Nyborg Fængsel med en drone, viser, at høje hegn og en mur ikke længere er nok. Fængslet har, siden det skete, sikret sig mod droner.

- Droner kan jo stort set smugle hvad som helst ind over hegn og mure, så vi er nødt til at gøre noget, siger institutionschef på Nyborg Fængsel, Henrik Bonde Marker.

Smugleriet i november 2016 blev kun opdaget, fordi årvågne fængselsbetjente hørte lyden fra dronen i nattemørket og reagerede spontant. De kunne svagt ane dronen, og fandt frem til cellen på fjerde sal, hvor dronen afleverede sin last af mobiltelefoner, savklinger, søm, lim og en bit, fordi der var en lysende mobiltelefon i vinduet.

Men fængslets ledelse har nu sat indsatsen mod droner Mere i system.

Dels kan vi ikke have, at der kommer ulovlige genstande ind, dels må vi tænke på personalets sikkerhed Henrik Bonde Marker, institutionschef, Nyborg Fængsel

Der er indført procedurer for, hvordan personalet skal reagere, hvis de opdager en drone nær fængslet. Samtidig har fængslet anskaffet teknisk udstyr til at registrere droner.

- Dels kan vi ikke have, at der kommer ulovlige genstande ind, dels må vi tænke på personalets sikkerhed, siger Henrik Bonde Marker.

Nyborg Fængsel har taget sine egne forholdsregler efter episoden i november 2016; men samtidig har Kriminalforsorgen nedsat en projektgruppe, der skal udarbejde et system, der så bliver indført på alle landets fængsel, oplyser institutionschefen.