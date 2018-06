Fængselsdom for trafikdrab på motorvejen

En 42-årig mandlig bilist er idømt fængsel for uagtsomt manddrab på motorvejen. En 41-årig mandlig motorcyklist mistede livet ved ulykken.

Torsdag aften den 3. maj mistede en 41-årig mandlig motorcyklist livet. Han blev påkørt på Fynske Motorvej nær Odense mellem afkørsel 49 og 50 i østgående retning.

En 42-årig bilist fra Svendborg blev sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for at forlade et ulykkessted.

Og nu er dommen faldet.

Dommen lyder på et år og ni måneders fængsel for uagtsomt manddrab. i Følge dommern havde bilisten en promille på minimum 1,6 og kørte med en hastighed på mindst 167 km/t på motorvejen, da han ramte motorcyklisten bagfra.

Den 42-årige er også dømt for at forlade stedet uden at hjælpe, skriver Anklagemyndigheden ved Fyns Politi på Twitter.

Den 42-årige meldte senere på natten sig selv på Politigården i Odense og ved grundlovsforhøret i Retten i Odense erkendte han, at han var en del af ulykken, men han nægtede, at der var spiritus involveret.

Manden forklarede ved Grundlovsforhøret, at hans promille var af den kaliber, fordi han efter ulykken var gået hen til en ven, og i hans garage havde drukket øl og spiritus, mens han ventede på at vennen skulle dukke op.

Vennen har dog forklaret politiet, at han ikke har øl eller spiritus i garagen.

Masser af kontanter i bilen

Som i kuriosum på historien fandt Fyns Politi ved en gennemsøgning af den sigtedes bil ikke mindre end 390.000 norske kroner i kontanter, fortalte specialanklager Klaus Holten Kristensen fra Fyns Politi til TV 2/Fyn efter grundlovsforhøret.

Den 42-årige erkendte, at kende til de mange penge, men ville ikke fortælle, hvem de tilhører.

Tidligere dømt for smugleri

Den 42-årige har tidligere være i konflikt med loven. Den 15. juni 2004 blev han idømt tre et halvt års ubetinget fængselsstraf for omfattende smugleri.

Det var en brand på en gård i Tommerup i april 2003 år der førte politiet på sporet af smuglersagen. Her fandt man smuglercigaretter og -spiritus for 1,8 millioner kroner.

Et par måneder senere kunne politiet afsløre, at indsmuglingen skete i lastvognstog fra Sankt Petersborg i Rusland via Sverige.

Den dengang 28-årige tidligere brugsuddeler blev dømt for smugleri af næsten 18 millioner cigaretter og 1600 liter spiritus.

Han skulle desuden tilbagebetale næsten 15,7 millioner kroner i unddragne afgifter til Told og Skat.