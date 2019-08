Fængselsdom for at transportere en pumpgun

Politiet fik 31. marts i år en anmeldelse om, at en person skulle have fragtet en såkaldt pumpgun med ammunition til en adresse i Odense.

Politiet ransagede adressen og fandt det omtalte våben og ammunition.

En pumpgun er et skydevåben, man genlader ved at trække et håndtag langs løbet ind mod sig selv. Det betyder, at det kan genlades væsentlig hurtigere end for eksempel et almindeligt jagtgevær.

Personen befandt sig ikke på adressen, og han blev efterlyst. Et par dage senere blev han anholdt hos et familiemedlem i Odense.

Læs også 29-årig fængslet: Skarpladt pumpgun blev transporteret rundt i Odense

Det viste sig, at der var tale om en 29-årig mand fra Middelfart, og den 3. april blev han varetægtsfængslet ved Retten i Odense.

I første omgang blev han varetægtsfængslet i fire uger, en afgørelse der senere blev forlænget, så han har siddet varetægtsfængslet frem til i dag.

Tirsdag faldt dommen så ved Retten i Odense. Dommen lød på to år og seks måneders fængsel, en dom som de 29-årige modtog.

Mia Friis Jensen, der er anklager ved Fyns Politi og anklager i sagen, er tilfreds med domme.

- Det et en skærpende omstændighed at transportere et våben med ammunition på et offentligt sted. Dommen på to år og seks måneders fængsel var det Anklagemyndigheden gik efter, så jeg kan kun være tilfreds med dommen, siger Mia Friis Jensen til TV 2/Fyn.

Den 29-årig bliver overført til direkte afsoning af dommen.