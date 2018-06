Fængselsstraf i sag om overgreb mod læring

To håndværkere på henholdsvis 25 og 30 år er mandag blevet idømt otte måneders fængsel for vold og overgreb mod en lærling.

To håndværkere på henholdsvis 25 og 30 år er begge idømt otte måneders fængsel for vold og overgreb mod en lærling.

Det har Retten i Kolding afgjort mandag eftermiddag. Det fortæller tv2.dk.

To andre håndværkere er blevet idømt mildere straffe - henholdsvis tre måneders fængsel samt 40 dages betinget fængsel.

Disse to er betinget udvist af landet.

Alle de tiltalte har under retssagen nægtet sig skyldige og hævdet, at det blot var udtryk for drengerøvsagtige drillerier.

Det skal i følge anklageskriftet være foregået på byggepladser i Odense, Horsens og på firmaadressen i Kolding i perioden fra marts til september 2016.

Overgrebet på byggepladsen i Odense blev optaget på video med en mobiltelefon.

De tiltalte brugte ifølge anklageskriftet et kosteskaft eller et lignende redskab, som de pressede op mod lærlingens endetarm.

En enkelt gang skal kollegerne også have klippet hul i lærlingens bukser og presset en tømrerblyant op i hans endetarm. Alt imens lærlingen skreg og bad dem stoppe.

Den tidligere lærling krævede 175.000 kroner i godtgørelse for tort af de tiltalte, skriver Ritzau. Retten tildeler ham en tortgodtgørelse på 10.000 kroner.

