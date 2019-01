Fængslet for våben og handel med amfetamin: - Ingen i det kriminelle miljø kan vide sig sikre

Retten i Svendborg har onsdag ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet en mand i fire uger. Han er sigtet for salg af narkotika samt våbenbesiddelse. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for i perioden fra foråret 2017 frem til i går at have solgt 2,4 kilo amfetamin, samt at været i besiddelse af skydevåben med tilhørende ammunition.

Ransagede hans bolig

Manden blev anholdt, da Fyns Politi tirsdag ransagede hans bolig på Langeland.

- Ud over den nu varetægtsfængslede mand, blev også en kvinde anholdt under politiets aktion. Hun er sigtet for hæleri og blev løsladt efter endt afhøring, skriver Fyns Politi.

I sidste uge ransagede Fyns Politi to andre adresse på Langeland samt otte adresser i Svendborg, og i følge Fyns Politi er der en klar sammenhæng imellem de to aktioner.

- Vi har i Fyns Politi gennem længere tid holdt et yderst vågent øje med Langeland og det øvrige sydfynske område, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Fyns Politi understreger, at politiet har en stor viden om, hvad der foregår på Langeland. En viden, som nu for anden gang på en uge har ført til ransagning, sigtelser og en varetægtsfængsling.

- Vores viden om, hvad der foregår lokalt, er stor, og ingen i det kriminelle miljø kan derfor vide sig sikre. Vi kan hurtigt rykke ud, og det gør vi, når de kriminelle mindst venter det, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen.

Da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, har Fyns Politi ikke yderligere oplysninger i sagen.

