Fængslet for røveri uden for politigård

Mandag aften klokken 21.32 stod en 43-årig mand og råbte på Hans Mules Gade lige ud for Politigården i Odense.

Da betjentene kommer ud på gaden, kan de konstatere, at den råbende mand har en kniv liggende foran sig, og at han opfører sig opfarende.

Nogle vidner, der henvender sig til politiet, fortæller, at den 43-årige kort forinden har truet to unge kvinder med kniv og forsøgt at tage den ene af kvindernes cykel.

De to unge kvinder er gået videre i retning af Østre Stationsvej, fortæller vidner politiet.

Gerningsmanden blever anholdt på stedet. Tirsdag eftermiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

- Han blev varetægtsfængslet frem til 6 september, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

Politiet vil fortsat gerne tale med de to engelsktalende kvinder, der blev udsat for røveri.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.

Læs også To kvinder forsøgt røvet lige foran politistationen