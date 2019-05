Efterlyser knallertkører: Færdselsuheld førte til knivstikkeri

Onsdag aften udviklede et færdselsuheld sig dramatisk ved Brugsen i Nørre Aaby. En 31-årig blev stukket i armen og i brystet i forbindelse med et skænderi, der opstod efter uheldet. Det skriver fyens.dk.

- En bil og en knallert støder sammen, og i den forbindelse opstår der en kontrovers mellem forsædepassageren i bilen og knallertkøreren. Under det klammeri trækker knallertkøreren en mindre kniv og påfører forsidepassageren et stik i overarmen og et overfladisk stik i brystet, siger vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi til Fyens Stiftstidende.

Den 31-årige er kørt til OUH og er i behandling og uden for livsfare.

Politiet hører meget gerne fra personer, der har oplysninger, der kan hjælpe politiet i deres efterforskning og lede til gerningsmandens pågribelse.

Politiet har efterlyst manden på deres twitter-profil, hvor de ligeledes skriver manden er cirka 25 år, 185-190 cm høj, lys hud, brunt hår og skægstubbe. Iført sort hjelm, sort jakke, lysbrune bukser og kørende på en sort PGO-knallert

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.

1/2 Fyns Politi efterlyser afbillede knallertfører. Han beskrives som mand, ca. 25 år, 185-190 cm høj, lys hud, brunt hår og skægstubbe. Iført sort hjelm, sort jakke, lysbrune bukser og kørende på en sort PGO-knallert. Pgl. er mistænkt for knivstikkeri i Nr. Aaby. #politidk pic.twitter.com/RSg6AphJRv — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 29, 2019

2/2 Onsdag kl. 1850 blev en bilist påført et knivstik i den ene overarm og overfladisk i brystet ved Brugsen i Nr. Aaby efter færdselsbatalje med en knallertfører. Bilisten er uden for livsfare. Hvis man ligger inde med oplysninger eller genkender afbillede. Ring 114. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 29, 2019

