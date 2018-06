Færdselsuheld: Kvinde på el-scooter fanget under bil

En 42-årig kvinde på el-scooter blev søndag eftermiddag påkørt af en bil med campingvogn. Både bil og kvinde røg i grøften.

Søndag eftermiddag klokken kvart i et kørte en bil med campingvogn og en el-scooter sammen på Svendborg Landevej ud fra Møllevej i Hesselager.

En 66-årig bilist var ved at overhale den 42-årig kvinde på el-scooter, da hun ifølge Fyns Politis vagtchef Steen Nyland pludselig blinkede og trak ud foran bilen.

Bilisten kunne ikke undgå kvinden og påkørte el-scooteren.

Læs også Familie vågnede i flammehav: Landejendom udbrændt

Kvinden blev kastet af sin el-scooter og røg i grøften. Det samme gjorde bilen, men med et hjulpar på hver side af grøften.

Under bilen lå kvinden.

- Kvinden er heldigvis udskadt. Bilen har ikke klemt hende, fordi den blev støttet af hjulene, forklarer Steen Nyland.

Kvinden skulle have hjælp af Beredskab Fyn til at komme ud fra under bilen.

Føreren af bilen kom heller intet til ved uheldet.