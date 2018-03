Færge aflyst: Efter stille nat fortsætter det fynske snekaos

Selvom det har været en stille nat, opfordrer Fyns Politi stadig fynboerne i det sydfynske til kun at køre ud, hvis det er nødvendigt. Morgenafgangene med færgen Skjoldnæs er aflyst, og der DMI varsler stadig mod snefygning.

Der er sikkert mange fynboer, der lige nu går og drømmer sig ind i foråret. Men selvom kalenderen påstår, at vi nu har ramt årets første forårsmåned marts, så er der ikke meget forår i luften torsdag morgen.

Det mærkes flere steder i det fynske i form af sne.

- Der er stadig rigtig meget sne på Sydfyn fra Svendborg og langs sydkysten til Assens. Også de fynske øer er hårdt ramt af sneen - Langeland, Tåsinge og Ærø har fået store mængder sne de seneste dage, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen torsdag morgen.

Men det er ikke kun, hvor der er sne, at man ikke mærker meget til foråret. Der er nemlig isnende koldt over alt i det fynske, hvor man torsdag morgen står op til helt op til minus fem til otte grader.

I løbet af torsdagen vil der stadig være mulighed for snebyger, som primært vil præge den sydlige del af Fyn mest, hvor der også vil være risiko for snefygning stadig. Dog vil der være en smule forår at finde, når solen ind i mellem vil skinne i gennem i løbet af den første dag i marts.

Ifølge DMI vil det blive lidt varmere i løbet af formiddag, men temperaturerne vil dog stadig komme til at ligge under frysepunktet på mellem to og fem graders frost med en jævn til hård vind.

DMI har udsendt et varsel om snefygning, der gælder frem til torsdag aften klokken seks.

- Når der er alvorlige problemer med snefygning, så siger vi, at vinden skal op på ti meter i sekundet. I den sydlige del af landet ligger den på mellem otte og 13 meter i sekundet i øjeblikket og faktisk hele dagen igennem, siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Jesper Eriksen tidligt torsdag morgen til Ritzau.

- Ved nogle af kysterne ud til Østersøen kan man sidst på dagen nå helt op på 15 meter i sekundet, så snefygningen kan lokalt blive værre, fortsætter han.

Alt tyder på, at det først er i nat, at vinden begynder at aftage. Derfor skal sydfynboerne indstille sig på barske forhold.

- Lige nu ophører varslet i aften klokken seks, men det bliver nok forlænget med nogle timer. Det varer nok frem til midnat, lyder det fra DMI.

Ingen færgetur torsdag morgen

Netop den hårde vind fra nordøst har allerede fået konsekvenser i det fynske.

Færgen Skjoldnæs har aflyst afgangen klokken 06.20 og klokken 7.45 fra Søby til Fynshav.

- Afgangene er aflyst på grund af kraftig nordøsten vind, oplyser Jakob Møller fra Ærø Færgerne til TV2/ Fyn.

Han kan endnu ikke fortælle om der er andre afgange, der bliver aflyst i løbet af torsdagen.

Ingen problemer i mørket

Fyns Politi har ikke fået nogen meldinger om trafikale problemer eller andre problemer med vejret i løbet af natten og tidligt torsdag morgen.

- Der har været dødstille i nat. Vi må næsten konstatere, at når der ikke har været nogen trafikale problemer i løbet af natten, så ser det hele lidt lysere ud her torsdag morgen, fortæller vagtchefen ved Fyns politi og fortsætter:

Meget sne flere steder på Sydvestfyn, Sydfyn, Tåsinge og Langeland samt Ærø. Der er endnu ingen meldinger om trafikale problemer. Kør hjemmefra i god tid, kør ekstra forsigtigt og efter forholdene. God torsdag. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 1, 2018

- Folk skal bare køre i god tid og forsigtigt, for der ligger stadig meget sne rundt omkring i det sydfynske. Men man kan sagtens køre på arbejde i dag - man skal måske bare blive hjemme fra bridge, banko, svømning eller andet unødig udkørsel, siger Thomas Bentsen til TV2/ Fyn.

Selvom natten har været stille uden nogen problemer i det fynske, så kan der stadig nå at opstå trafikale problemer i løbet af torsdag morgen og formiddag, når fynboerne skal på arbejde og i skole. Så derfor råder Fyns Politi stadig alle til at køre forsigtigt.

De fleste store veje er ryddet for sne, men der er stadig små veje rundt omkring, der kan være sneet til. Og derfor er det vigtigt, at man passer på derude.

Snekaos med uheld

Sneen og fygningen af den har siden onsdag skabt kaos på Sydfyn.

Det har blandt andet kostet en række uheld på vejene - blandt andet fik to uheld på henholdsvis Svendborgmotorvejen og på landevejen mellem Ollerup og Vester Skerninge fyraftenstrafikken onsdag til at klumpe sig sammen.

Vagtchef Steen Nyland har ikke tal på antallet af uheld i forbindelse med snevejret, men der foreligger ikke rapporter om tilskadekomne.