Færge-rekord: Flere tager færgen

Lavere billetpriser og stor interesse for at være turist på de danske øer, afspejler sig i ø-rederiet Færgens regnskab for 2017.

Danmarks største ø-rederi Færgen har fremlagt det bedste årsregnskab nogensinde. Rederiet driver en række ruter - blandt andet Bøjden-Fynshav og Spodsbjerg-Tårs, og i en pressemeddelse fremgår det, at rederiets trafiktal viser solid vækst. Således er omsætningen passeret en milliard kroner, og overskuddet på 124 millioner kroner sætter rekord. Lavere billetpriser og stor interesse for at være turist på de danske øer, afspejler sig på kontant vis i regnskabet. Læs også Rapport: Alsbro tager kampen op med ny Lillebæltsbro Årets trafiktal viser, at der for fjerde år i træk er vækst i færgetrafikken til samtlige øer. På ruterne Ystad - Rønne, Kalundborg - Samsø og Esbjerg - Fanø er der endda tale om alle tiders trafikrekorder Både antallet af overførte passagerer, personbiler, lastbiler og busser er steget. For branchens primære trafikparameter i form af antallet af personbiler er der tale om en stigning på 6,3 procent siden 2016. Ligeledes er antallet af overførte passagerer i vækst med 4,3 procent, mens antallet af overførte lastbiler og busser er steget med henholdsvis 0,7 procent og 5,2 procent sammenlignet med året forinden. I en pressemeddelelse siger Færgens administrerende direktør John Steen-Mikkelsen, at han er fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden, at der er vækst i trafikken til alle de øer, som Færgen sejler til: - Det bekræfter mig i, at rederiet har ganske mange ben at stå på og dermed et meget solidt fundament. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at Færgen også fremover vil være en god og konkurrencedygtig forretning.