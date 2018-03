Færger aflyst: Kraftig blæst driller trafikken på Fyn

Flere færgeafgange er blevet aflyst fredag aften, hvor de fynske broer også har restriktioner på grund af den kraftige blæst.

Den kraftige blæst, der fredag har ramt den sydlige del af landet, driller trafikken flere steder på Fyn og øerne.

To afgange med Langelandsfærgen er aflyst fredag aften. Det drejer sig om afgangene i begge retninger klokken 19.15 og 20.15. Sejladsens forventes at blive genoptaget senere på aftenen.

Der er også kraftig vind på flere af de fynske broer. Vindfølsomme køretøjer frarådes at passere på Svendborgsundbroen. Restriktioner forventes først at aftale i løbet af lørdag aften, meddeler Vejdirektoratet.

Derudover er der også varsel om kraftig vind på Storebæltsbroen.

TRAFIKINFO | LangelandsFærgen: Afgangene kl. 19:15 og 20:15 aflyses i begge retninger. Det forventes at genoptage sejladsen på de sidste afgange. — Færgen (@faergendk) March 16, 2018

Kraftig blæst fortsætter

Den kraftige østenvind, som fredag blæser ind over Danmark med kulingstyrke og vindstød af stormstyrke, og som får det at føles bidende koldt, ventes at fortsætte frem til lørdag aften.

Resten af fredagen vil det i hele landet blæse med en hård vind til kuling.

I løbet af fredag aften og natten til lørdag aftager vinden en overgang, men i den sydlige del af landet vil den kraftige østenvind atter tiltage i løbet af lørdagen.

På rute 9 Svendborgsundbroen, frarådes der om kørsel med vindfølsomme køretøjer. Forventes at aftage i løbet af lørdag nat. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) March 16, 2018

Kraftig blæst i den sydlige del af Danmark fredag aften. Foto: TV 2 VEJRET