Færger aflyser flere afgange på grund af det voldsomme vejr

Opdateret Langelandslinjen aflyser som Alslinjen flere afgange onsdag morgen.

Følgende afgange blev på grund af kraftig vind tidligt onsdag morgen aflyst på Langelandslinjen: 05.15, 06.15, 07.15 og 08.15. Aflysningerne gælder i begge retninger.

Samtidig oplyses der, at der frem til midt på eftermiddagen ikke medtages transporter med levende dyr og flasker. Også her er det den kraftige vind, som er årsagen.

-------------------------------------------------

Færgen mellem Bøjden og Fynshav sejler kun tidligt onsdag, meddeler Molslinjen, som driver færgen.

Det er afgangen klokken 07.00 fra Bøjden og den modsatte afgang klokken 06.00 fra Fynshav som sejles - alle andre afgange er aflyst.

Det er den varslede stormflod og dermed højvande, som tvinger færgen i havn.

Færgeselskabet oplyser, at alle forhåndsreservationer er flyttet til de to afgange.



Såfremt man ikke ønsker at benytte sin reservation, skal der sendes en e-mail til kundeservice@alslinjen.dk.

Ønskes billetten flyttet til en anden dato kan man ringe til Alslinjen på telefon 7025 1025.

Samtidig oplyses det, at Langelandslinjen mellem Spodsbjerg og Tårs sejler som planlagt.

Læs også Se kortet: Oversvømmer stormfloden dit hjem?

Læs også Fakta: Sådan defineres stormflod

Læs også Stormflod: Voldsom vind holder Storebæltsbroen lukket det meste af formiddagen