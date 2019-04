Ny praksis for børnepasning: Færre arbejdsskader og flere selvhjulpne børn

Nye pusleborde, mere pædagogisk faglighed og særligt fokus på ergonomien. Det har Odense Kommune Dagtilbud arbejdet målrettet på siden 2009 - og det har reduceret mængden af arbejdsskader gevaldigt.

- Dét, at man har koblet arbejdsmiljø med ergonomi og pædagogik, har fungeret helt fantastisk. De her små ændringer i hverdagen gør bare, at børnene bliver mere selvhjulpne og udviklet samtidig med, at vi hjælper vores medarbejdere, siger Karen Louise Reeh, der er HR- og arbejdskonsulent Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Tilbage i 2009 havde en typisk medarbejder op til 80 løft af børn om ugen. De bevægelser og bøjninger ledte blandt andet til dårlig ryg og slidgigt hos de ansatte. I 2019 er de løft blevet reduceret til 40.

Hvad er ergonomi? Ergonomi er læren om samspil mellem mennesker og andre elementer i et system. Det drejer sig derfor om teori, principper, data og metoder til at designe for at optimere menneskers velfærd og systemets generelle ydeevne.

Pædagogik og ergonomi skal gå hånd i hånd

Alle arbejdspladser inden for Odense Kommunes dagtilbudsområde har mindst én ergonomivejleder. For at blive ergonomivejleder skal man igennem en uddannelse, som varer tre dage. Her får de viden om anatomi, fysiologi, ergonomi og børns generelle motoriske udvikling.

- Vi skaber forandringer ud fra adfærdspsykologi, hvor arbejdspladsen indrettes, så de rigtige valg let kan træffes. Vi er rigtig godt på vej, og jeg kan se, at de ansatte har taget læringen til sig, siger Karen Louise Reeh.

Læs også Fyn klarer sig godt: Så mange pædagoger er der omkring dit barn

Udover at pædagogerne får mere viden om fysiologi, bliver børnene også mere udviklet og selvhjulpne. Det gør de, fordi, institutionerne har fået helt nye redskaber som, foruden at skåne pædagogernes rygge, gør, at børnene skal tænke og gøre mere selv.

- Pludselig kan de selv tage støvler på, fordi garderoben er indrettet efter det. De kan også selv hente en legetøjsscooter, fordi den hænger i en højde, hvor de selv kan nå - men en af de vigtigste redskaber vi har, er vores lille stol. Den gør, at vi ikke skal bøje også særlig meget, siger Lotte Kjeldsen som er pædagog og ergonomivejleder.

Lotte Kjeldsen bruger her den stol, som har hjulpet hende så meget. Foto: Milan Bjørnild/Arbejdsmiljørådet

Læs også Tablets eller ej - daginstitutioner må selv bestemme: - Friheden er vigtig

Arbejdsmiljøprisen i muskel- og skeletbesvær

Odense Kommune vinder prisen i kategorien muskel- og skeletbesvær. Det er Arbejdsmiljørådet, som har uddelt prisen.

- I Odense Kommune har man integreret ergonomien i hverdagen, så det gode arbejdsmiljø er tæt koblet til kerneopgaven, nemlig det pædagogiske arbejde med børnene. Det tror jeg er et godt udgangspunkt for at skabe en vedvarende forandring, siger formanden for Arbejdsmiljørådet Christina Lage.

Prisen glæder også Karen Louise Reeh.

- Det er jo en kæmpe anerkendelse, vi får. Men det er jo også et alvorligt emne. Belastningen bliver nedsat hos vores medarbejder. De skal jo holde mange år - så vi er også forpligtet til at sørge for, at det er et stabilt arbejdsmiljø.