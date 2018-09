Færre fynske kræftpatienter venter for længe på behandling

Kræftpatienter i Region Syddanmark bliver oftere behandlet inden for den forventede tid, end patienter i landets øvrige regioner gør.

På sygehuse i Region Syddanmark bliver langt størstedelen af patienter med kræft behandlet inden for den forventede ventetid.

Region Syddanmark har således færrest patienter, der ikke når at blive behandlet, inden den såkaldte standardforløbstid er gået.

Standardforløbstid Standardforløbstiden er den ventetid, fagfolk mener er passende og realistisk, fra kræften opdages, til behandlingen starter.

15 procent af kræftpatienterne på Fyn og i Syd- og Sønderjylland når ikke at komme i behandling. På landsplan er det tal 19 procent, og i Region Sjælland, hvor det er værst, misser 23 procent af kræftpatienterne behandling inden for den forventede tid.

Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen ifølge Ritzau. Tallene er fra andet kvartal i år.

Der mangler stadigvæk et stykke vej op til det, som patienterne er blevet stillet i udsigt, og det er ikke godt nok Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse

Bekymring hos Kræftens Bekæmpelse

Generelt venter patienter med kræft i bugspytkirtlen længst tid på behandling, og særligt patienter i Region Hovedstaden venter længe på kirurgisk behandling. Hele 63 procent af bugspytkirtel-kræftpatienterne i hovedstaden får ikke behandling inden for den forventede tid.

Selvom flest patienter kommer tids nok i behandling i Region Syddanmark, bekymrer de generelle tal alligevel hos Kræftens Bekæmpelse.

- Desværre er tallene ikke blevet meget bedre. Der mangler stadigvæk et stykke vej op til det, som patienterne er blevet stillet i udsigt, og det er ikke godt nok, siger administrerende direktør Jesper Fisker til Ritzau.

Patienter ønsker selv at vente

I Sundhedsstyrelsen forklarer Janet Samuel, der er enhedschef for planlægning, at det ofte et spørgsmål om kapacitet på sygehusene, der gør, at ventetiderne bliver længere.

Men man vil aldrig komme til at opleve, at alle patienter vil få behandling inden for standardforløbstiden, for det vil ikke være i alle patienters interesse, forklarer Janet Samuel.

- Nogle kræftpatienter har bedst af at vente med behandling, for eksempel på grund af helbredet, eller fordi patienten selv ønsker at vente med at starte behandling, siger hun.

Sundhedsstyrelsen har bedt de regioner med den længste ventetid inden for bestemte kræfttyper om at redegøre for årsagen til ventetiderne.

