Sjældne specialbutikker: Færre fynske slagtere og fiskehandlere

Butiksvinduer kun med kød eller fisk er blevet et sjældnere syn på Fyn. Der er nemlig blevet færre specialbutikker i de fynske byer.

Slagterbutikkerne er gennem de seneste ti år blevet halveret i antal. I dag er der omkring 12-13 slagterbutikker tilbage på Fyn. Det oplyser Leif Laustsen, der er formand for brancheorganisationen Danske Slagtermestre.

- I vores branche har vi mistet slagterbutikker af mange forskellige årsager, siger Leif Laustsen, der selv har en slagterbutikken Slagter Laustsen i Assens.

Læs også Butikker lukkes: Fynske Harald Nyborg skærer voldsomt ned

Færre fynske fiskebutikker

Det er ikke kun slagterbutikkerne, der bliver færre af. Antallet af fiskehandlere er ligeledes faldet gennem de seneste år. I dag er der under ti fiskebutikker tilbage på Fyn.

Hos Hilbert Christiansen Fisk og Vildt i Odense mærker de, at dagligvarebutikkerne i dag er med til at trække kunderne væk fra specialbutikkerne i højere grad end tidligere.

- Der er hård konkurrence for de små butikker i forhold til, hvad der ellers har været, siger fiskehandler Nick Hilbert.

Han tror, at en af årsagerne kan findes i, at det er nemt at handle alle varer samlet i en dagligvarebutik.

- Hvis du alligevel er ude at handle og har en travl hverdag, så er det jo besværligt at skulle svinge forbi her også, siger fiskehandleren fra Hilbert Christiansen Fisk og Vildt.

Slagter Leif Laustsen tror, at en del forbrugere har for travlt til at tage i specialbutikker i hverdagen. Foto: Alexander Aagaard

Specialbutikker: Det koster tid og penge at handle her

Ved skærebrættet på slagteriet lyder vurderingen også, at tiden spiller en rolle. At folk ofte har for travlt til at handle i specialbutikker.

- Jeg tror, det handler om tid. Forbrugerne elsker rent faktisk at tage deres fine pose og tasker og gå en tur, når de har tid til det. At komme ind og smage på osten, komme ind og smage på spegepølsen, at komme ind og kigge på den røgede laks hos fiskehandleren. Det vælger jeg at tro på, siger slagter Leif Laustsen.

Samtidig tror han også, det handler om penge. Og det går igen hos fiskehandleren i Klaregade i Odense.

- Jeg tror, at prisen gør noget. Kvalitet det koster. Pris og kvalitet, det hænger som regel sammen, siger Nick Hilbert fra Hilbert Christiansen Fisk og Vildt.

Når kunderne ikke er lige så ofte i specialbutikken, kan det også skyldes, at de får nye indkøbsvaner. Ifølge slagter Leif Laustsen spiller også nethandel en rolle for, hvordan markedet er fordelt i dag.

- Nethandel er hårdt i alle brancher, og det er det også i vores, siger slagter Leif Laustsen.

Læs også Ny kødmand: Jensens Bøfhus ansætter direktør

Slagter: Overveje at rykke på nettet - eller rykke sammen

Netop nethandlen pønser slagteren på at se som et supplement til sin fysiske butik.

- Jeg har da overvejet selv, om jeg skulle starte en lille netforretning, siger Leif Laustsen, der ejer Slagter Laustsen.

Andre tanker går på at alliere sig med dagligvarebutikker for at møde kunderne, hvor de alligevel handler.

Han ser mange veje, specialbutikkerne kan gå. Men ifølge ham kommer udviklingen ikke til at vende, så der bliver flere af de fysiske butikker med for eksempel kun slagterkød.

- Altså, vi får ikke nogen nyetablerede slagterbutikker, som bliver bygget fra bunden. Det tror jeg ikke, lyder vurderingen fra Leif Laustsen.