Færre kunder og tomme stadepladser: Torvets fremtid truet

Færre kunder og tomme stadepladser. Om få år kan det være helt slut med torvehandel i Odense, hvis udviklingen fortsætter. Sådan lyder forudsigelserne fra Odense Torvehandlerforening.

Byggerod, lukkede veje og dårlige parkeringsforhold får kunderne til at blive væk. Samtidig bliver der stadig flere tomme stadepladser. De torvehandlende frygter, at grønttorvet snart helt forsvinder.

Derudover bliver mange torvedage aflyst, fordi torvepladsen skal bruges til andre arrangementer.

- Jeg er bange for, at der ikke er torv her inden længe, siger formand for Odense Torvehandlerforening, Janne Janne Vestergaard.

- Hvis udviklingen fortsætter, vil det om få år være slut med torvehandel i Odense, siger Søren Rasmussen, næstformand i Odense Torvehandlerforening.

Der har været flere møder mellem Torvehandlerforeningen og Odense Kommune, uden der er fundet en løsning.

- Det er vigtigt for bymidten, for odenseanerne og turisterne, at vi har et grønttorv, siger medlem af By- og Kulturudvalget, Anders W. Berthelsen (S).

Læs også Torvefolk føler sig presset: Nu stopper samarbejdet med kommunen

Flyttes til Klingenberg

Et af forslagene på en løsning er at flytte torvet fra den nuværende placering på Sortebrødre Torv til Klingenberg ved Domkirken og Flakhaven.

- Jeg kunne godt forstille mig, at det ville være en god løsning, siger medlem af By- og Kulturudvalget, Anders W. Berthelsen (S).

Torvehandlerforeningen kunne godt være interesserede i at flytte til Klingenberg, hvis de kunne få garanti for, at de så havde pladsen for sig selv, og ikke skulle aflyse torvedage.

- Jeg har spurgt forvaltningen, om i givet fald kunne få pladsen for os selv. Men det kunne de ikke garantere. Og så har det ingen interesse, siger Søren Rasmussen, næstformand i Odense Torvehandlerforening.

Det usikkert, hvor sagen ender. Der er lige nu ikke aftalt flere møder mellem parterne.