Færre penge til flygtninge: - Det er urimeligt at behandle mennesker på den måde

I efteråret besluttede blå blok at skære i integrationsydelsen, som samtidig blev omdøbt til hjemsendelsesydelsen, så flygtninge har tusindvis af kroner mindre at gøre godt med.

Formålet er, at Danmark skal være mindre attraktivt at komme til som flygtning. Nedskæringerne skal rulles tilbage, hvis rød blok vinder valget, mener Kristendemokraterne, Radikale Venstre og Enhedslisten, der tirsdag aften diskuterede emnet under TV 2/Fyns debatmøde på Østfyns Produktionsskole i Marslev.

Det er urimeligt at behandle mennesker på den måde. Under alle forhold skal børnene have lov til at være sammen med deres forældre Rise Annelise Eskildsen, Kristendemokraterne

- Vi mener, at hjemsendelsesydelsen er et spørgsmål om, hvor længe man vil have dem. Prøv at forestille jer, hvor motiverende det er at få at vide: I er her, og I skal lave noget og lære sproget, men I skal ud, siger folketingskandidat Rise Annelise Eskildsen fra Kristendemokraterne.

- Det kan man ikke. Det er urimeligt at behandle mennesker på den måde. Under alle forhold skal børnene have lov til at være sammen med deres forældre, fortsætter hun.

Socialdemokratiet: Vi finder en løsning

Socialdemokratiet har dog ikke planer om at rulle fattigdomsydelserne tilbage.

Folketingskandidat Jan Johansen (S) er sikker på, at der bliver fundet en god løsning på den anden side af folketingsvalget 5. juni.

Jeg vil slå fast, at vi vil behandle flygtninge ordentligt. Jan Johansen, Socialdemokratiet

- Jeg vil slå fast, at vi vil behandle flygtninge ordentligt. Vi vil også have, at de bliver klædt på, så den dag, de kan vende tilbage, har de arbejdet og været selvforsørgende, siger Jan Johansen, der mener, partierne har de samme mål på dette punkt.

Alternativet: Vi giver os ikke

Det har de, forsikrer folketingskandidat Stine Helles Bardeleben fra Alternativet, men hun understreger, at det ikke er problemet i dette tilfælde.

Jeg synes, det er helt utilstedeligt at signalere, at vi nok kommer til fadet efter et valg. Det gør vi ikke Stine Helles Bardeleben, Alternativet

- Det er et spørgsmål om, hvilke midler man vælger at bruge for at opnå det, siger Stine Helles Bardeleben.

- Jeg synes, det er helt utilstedeligt at signalere - når vi har nogle helt faste værdier, som vi ikke viger fra - at vi nok kommer til fadet efter et valg. Det gør vi ikke, fastslår Stine Helles Bardeleben, der bakkes op af blandt andre Radikale Venstre og Kristendemokraterne i debatten.

Venstremand bekymret: Kan Mette Frederiksen stå imod?

Uenighederne i rød blok på fattigdomsydelserne bekymrer venstremanden Bo Libergren.

Hele presset fra den ekstreme værdipolitiske venstrefløj er jeg stærkt i tvivl om, hvorvidt socialdemokraterne kan stå imod Bo Libergren, Venstre

- Jeg er selvfølgelig bekymret. Skulle det ske, at Mette Frederiksen danner en regering, siger hun alle de rigtige ting om at stå fast ved en fast og fair udlændingepolitik, men hele presset fra den ekstreme værdipolitiske venstrefløj er jeg stærkt i tvivl om, hvorvidt socialdemokraterne kan stå imod, siger Bo Libergren.

Et flertal i Folketinget bakkede op om den nuværende udlændingepolitik i 2018. Det bliver afgjort 5. juni, hvem der får de 179 pladser i Folketinget.

26:07 Se hele debatten om fattigdomsydelser. Luk video

Fakta Rise Annelise Eskildsen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Kristendemokraterne 2018 - nu Amtsformand Frederiksborg Amt Kristeligt Folkepartis Ungdom 1977 - 1981 b-medlem i amts- og storkreds Fyn Kristeligt Folkeparti og Kristendemokraterne 1996 - nu Se fuld profil

Fakta Jan Johansen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 12. december 1955 i Svendborg Gift Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2018 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2011 - nu Kommunalbestyrelsesmedlem Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet 2006 - 2011 Viceborgmester Munkebo Kommune, Socialdemokratiet 2001 - 2006 Byrådsmedlem Munkebo Kommune, Socialdemokratiet 1997 - 2006 Næstformand for Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Voksen- og efteruddannelsesordfører Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Se fuld profil

Fakta Stine Bardeleben Helles Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Alternativet 2019 - nu Se fuld profil