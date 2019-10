Færre sengepladser giver overbelægning: - 76 dage er simpelthen for meget

På Odense Universitetshospital, OUH, er man i gang med en effektivisering. En effektivisering, der skal forberede personalet på den arbejdsgang, der venter, når Nyt OUH tages i brug i 2022.

Efter planen skal der være færre sengepladser, fordi patienter skal være indlagt i kortere tid.

- Man har vurderet, at man har brug for færre pladser fremadrettet, fordi patienter kommer hurtigere igennem. Flowet er hurtigere, og den samme seng kan bruges af flere patienter i løbet af en dag, fortæller formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen.

Færre sengepladser til Kirurgisk Afdeling A

Et af de steder, hvor man har mærket til effektiviseringen og de færre sengepladser, er på Kirurgisk Afdeling A. Her gik de i januar fra at have 83 sengepladser til at have 64. Og det har betydet 76 dage med overbelægning i de første seks måneder af 2019, hvilket bekymrer direktør for Danske Patienter Morten Freil:

- Det kan ikke undgås, at der kommer enkelte dage, hvor der er overbelægning. Og det kan man gøre noget ved på den korte bane, men 76 dage er simpelthen for meget. For det kommer til at gå ud over patientsikkerheden, og det skal der gøres noget ved.

Ledende oversygeplejerske Susanne Barren giver Danske Patienter ret i, at der kan være travlt på Kirurgisk Afdeling A i ny og næ, men at de får arbejdsgangen til at lykkes alligevel:

- Vi er landet på det antal senge, vi skal være på, når vi rammer Nyt OUH, men det ændrer jo ikke ved, at vi har nogle udfordringer med lige at komme på plads med også at have lidt færre dage, hvor vi har for mange patienter. Der er dage, hvor vi har flere patienter, end vi egentlig har beregnet vores personalefremmøde til, fortæller hun og fortsætter:

- Egentlig skal sygeplejerskerne ikke til at løbe stærkere. Det er ikke det, vi ønsker. Vi ønsker at vi netop ved at kigge på arbejdsgange og forløb, får kigget på at få gjort ting smartere og mere effektive.

Effektivisering på otte procent

OUH’s effektivisering betyder, at de skal have øget produktiviteten med otte procent forstået på den måde, at man skal kunne have otte procent flere patienter igennem systemet til samme pris. Aftalen er indgået med staten, for at OUH kan få bevilliget de mere end seks milliarder kroner, som det nye supersygehus koster.

Og i ledelsen sørger man løbende for at holde øje med, at antallet af sengepladser passer:

- Vi har her at gøre med en relativt travl afdeling. Det er nogle komplekse mave-tarm-kirurgiske patienter, og der skal vi jo selvfølgelig hele tiden have en løbende opmærksomhed på, at kapaciteten passer, og det har vi, fortæller administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.

Alle patienter får en seng

I Regionen tror man på, at effektiviseringen vil komme til at lykkes:

- Det kan lade sig gøre, når man ser på, at man kan få patienterne hurtigere igennem. Det er godt for systemet. Det er også godt for den enkelte patient, fortæller Poul-Erik Svendsen.

Tilbage ved Kirurgisk Afdeling A gør den ledende oversygeplejerske det også klart, at patienter kan være trygge. Selvom afdelingen oplever overbelægning, skal patienter ikke være bekymrede for at blive afvist i hospitalsdøren, hvis de kommer på en af de travle arbejdsdage:

- Alle patienter, der kommer hos os, får en seng og en sengestue, og de får også professionelt personale, der passer på dem, fortæller hun.