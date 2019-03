Sporarbejdet begynder: Færre tog fra Fyn

Der kommer til at køre færre tog mellem Odense og København fra lørdag morgen. Det kan betyde trængsel i togene og længere rejsetid, skriver DSB på deres hjemmeside.

Der kommer til at køre to tog i timen i myldretiden mellem klokken 6.00 og 8.00 fra Odense til København. Der er dog kun cirka 10 minutter mellem afgangstidspunkterne for de to toge.

Mellem klokken 8.00 og 16.00 vil der kun køre et enkelt tog i timen fra Odense til København, og i eftermiddagens myldretid fra 15.00 til 17.00, kører der igen to tog i timen.

DSB: Brug rejseplanen

Årsagen er, at Banedanmark nu går i gang med anden fase af det sporarbejde, der bliver lavet omkring Ringsted. Det betyder, der ikke kan køre så mange toge som normalt på strækningen mellem Slagelse og Ringsted.

Informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, anbefaler, at pendlere sørge for at holde sig opdateret ved hjælp af Rejseplanen.

- Vi opfordrer til, at man bruger rejseplanen. Den er designet sådan, at den viser den hurtigste måde at komme frem til sin destination på, siger han.

På deres hjemmeside anbefaler DSB, at man overvejer at flytte sit rejsetidspunkt til uden for myldretiden, da det vil gøre det lettere at få en plads.

Mulighed for refusion

Ifølge DSB's hjemmeside vil der være mulighed for delvis refusion for de pendlere, der rejser på strækningen mellem Korsør og Roskilde i den periode, hvor sporarbejdet står på.

Konkret betyder det, at man kan få op til 30 dage refunderet på sit pendlerkort. Derudover vil der også være mulighed for at få flere zoner på sit pendlerkort.

