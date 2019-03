Færre tog hen over Fyn: - Togene vil være meget fyldte

Rejser i tog mellem Fyn og Sjælland bliver i løbet af den næste måneds tid påvirket af sporarbejdet i Ringsted. Det oplyser DSB.

Sporarbejdet gør, at der i perioder kun kan køre ganske få tog eller slet ingen tog på sporene igennem Ringsted, og det påvirker både intercity- og intercitylyntog over Storebælt.

Arbejdet begynder søndag den 24. marts, men det er først fra lørdag den 30. marts og til og med onsdag den 17. april, at DSB er nødsaget til at køre færre tog i myldretiden og uden for myldretiden.

Sådan kører togene i myldretrafikken

I myldretiden om morgenen mellem klokken seks og otte vil der køre to tog næsten samtidig - med ti minutters mellemrum - fra Odense mod København.

I myldretiden om eftermiddagen mellem klokken 15 og 17 vil der køre to tog næsten samtidig - med ti minutters mellemrum - fra København mod Odense.

- Du skal derfor være forberedt på, at togene vil være meget fyldte, lyder det fra DSB.

Meget fyldte tog

Uden for myldretiden kører der kun ét tog i hver retning på hele strækningen mellem Odense og København.

Mellem Odense og Slagelse kører der kun to tog i timen hele dagen.

- Færre tog betyder meget fyldte tog, og at vi ikke kan garantere dig en plads. Og med to afgange så tæt på hinanden kan det desværre også betyde ekstra ventetid for dig som rejsende. De tætte afgange er nødvendige for at give Banedanmark mest mulig sammenhængende arbejdstid, oplyser DSB.

Passagerer rådes derfor til at tage af sted i god tid, og hvis det er muligt, uden for myldretiden. Det er også en god idé at tjekke Rejseplanen.

Når første del af sporarbejdet i Ringsted er overstået i påskeferien, vil en ny fase indledes - blandt andet med togbusser mellem Nyborg og Roskilde mellem 17. og 22. april.