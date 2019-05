Letbanen stopper Svendborgbanen: Færre tog i løbet af sommeren

Nu er det ikke kun trafikken i Odense, der bliver ramt af det store letbanearbejde i byen. I løbet af sommeren vil togdriften på Svendborgbanen og hen over Fyn også blive påvirket, og togene vil i perioder blive erstattet af busser.

Det kommer til at betyde, at de mange togrejsende på Fyn skal forberede sig på længere rejsetid.

Det oplyser DSB.

Læs også DSB gav fejlagtig forklaring på aflyste tog på Fyn

Det kan måske undre, hvorfor letbanearbejdet i Odense overhovedet har noget at skulle sige for togdriften hen over Fyn og på Svendborgbanen. Det skyldes blandt andet, at broen på Middelfartvej, der går over jernbaneskinnerne i Odense, skal forstærkes, fordi belastningen fra den kommende letbane bliver en del større, end når der bare kører biler hen over broen.

Det kommer til at betyde, at der kun vil være et spor farbart under broen i perioder i løbet af sommeren.

Men det er ikke den eneste grund til ændringerne i togdriften på Fyn. Hjallese Station skal klargøres til, at den fremover både skal kunne rumme passsagerer på Svendborgbanen og brugerne af letbanen.

Sommerændringer

Det kan for de fleste komme til at blive lidt svært at finde ud af, hvilke dage togdriften bliver ramt, og man skal være opmærksom som togrejsende. Ændringerne i trafikken på skinnerne vil nemlig komme til at ligge mange forskellige enkeltdage spredt rundt omkring i løbet af sommeren.

Den første ændring, som man kan støde på på Fyn, er fra sent fredag aften 14. juni og den følgende nat og 15. juni, hvor alle tog mellem Odense og Tommerup vil være erstattet af busser, mens regionaltogene mellem Odense og Fredericia også vil være erstattet af busser.

Læs også Nedrevet køreledning giver aflyste regionaltog til og fra Odense

Lørdagene den 29. juni, 13. juli og 20. juli vil der om aftenen og den efterfølgende nat også være busser mellem Odense og Tommerup i stedet for tog.

Her holder alle togbusserne: Odense: Kottesgade

Holmstrup: Pladsen foran stationen

Tommerup: Pladsen foran stationen Skalbjerg: Pladsen foran stationen

Bred: Pladsen foran stationen

Aarup: Pladsen foran stationen

Gelsted: Pladsen foran stationbygningen

Ejby: Pladsen foran stationen

Nørre Åby: Pladsen foran stationbygningen

Kauslunde: Pladsen foran stationen

Middelfart: Stationsvej

Fredericia: Udgang Vest, modsat forhal Kilde: DSB

Og det er langt fra de eneste ændringer. Faktisk er der tale om en hel del flere i løbet af sommeren.

Fra søndag 30. juni til og med lørdag 13. juli kører der ikke helt så mange ic- og lyntog mellem Odense og Fredericia, som der plejer, og der kører busser i stedet for regionaltog mellem Odense og Tommerup. Og det samme gælder for søndag den 21. juli til og med fredag den 2. august.

Fra natten til lørdag 3. august til søndag eftermiddag den 4. august vil der ligesom mange af de andre datoer heller ikke køre IC- eller lyntoge mellem Odense og Fredericia, og regionaltogene mellem Odense og Tommerup bliver erstattet af busser.

Læs også Solid valgdeltagelse: Så mange fynboer stemte i de fynske valgkredse

Strækningen mellem Odense og Fredericia er ikke den eneste strækning, der rammes af letbanearbejdet. Strækningen mellem Odense og Nyborg bliver også ramt i den første weekend i august, hvor alle tog bliver erstattet af busser.

Svendborgbanen rammes igen

Hvis man vender blikket mod Svendborgbanen, skal de togrejsende på Sydfyn også holde tungen lige i munden.

Fra aftenen 20. juli til og med eftermiddagen 4. august er det busserne, der er vejen frem i stedet for tog. Her vil der være to forskellige busser, som passagererne skal vælge i melllem. Den blå bus kommer kun til at standse ved Odense Sygehus og i Ringe på hele turen mellem Odense og Svendborg. Den røde bus kommer til at stoppe ved alle stationer mellem de to fynske byer.

Hvis du er i tvivl om lige netop det tog, som du skal med, bliver ramt, så hold øje med Rejseplanen.