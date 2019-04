Ny fase i sporarbejdet: Færre tog over Storebælt - men med skiftende afgangstider

Fra onsdag 24. april og frem til 12. juni skal du være endnu mere opmærksom, hvis du skal med toget mellem Odense og København.

Det skyldes, at sporarbejdet ved Ringsted går ind i sin fase fire, hvilket betyder, at der kører færre tog i timen i både hverdage og weekender, at afgangstiderne skifter og at antallet af stop kan variere nærmest fra afgang til afgang.

Overvej at flytte dit afrejsetidspunkt til uden for myldretiden, da det vil være nemmere at få plads – du vil få meget svært ved at få plads i de overfyldte tog i myldretiden DSBs trafikinformation

I og med at der kører færre tog, er der færre vogne og dermed færre pladser. DSB advarer derfor på forhånd om, at ikke alle rejsende kan garanteres en siddeplads mellem Odense og København.

Fordi afgangstiderne vil skifte, og togene ikke vil standse, hvor de plejer, opfordrer DSB derfor også alle rejsende til at holde godt øje med rejseplanen.dk.

DSB anbefaler også rejsende, der har den mulighed, at droppe myldretiden - simpelthen på grund af pladsmangel i togene.

Hverdage

Med start onsdag vil togene på de fleste hverdage køre to gange i timen. Dog kører de to tog ganske tæt på hinanden for at give Banedanmark mest mulig sammenhængende arbejdstid ved sporarbejdet omkring Ringsted, skriver DSB.

Rejsende skal derfor være forberedt på, at togene vil være meget fyldte, hvis man står på i Korsør, Slagelse, Sorø eller Ringsted - uanset om man rejser mod Fyn eller København.

- For at komme bedst muligt uden om sporarbejdet, har vi tre gange om dagen uden for myldretiden frem til den 2. juni fået lov til at køre på lokalbanen over Tølløse til og fra Roskilde. Det betyder en forlænget rejsetid på 15-20 minutter, men der er til gengæld bedre plads i togene, og du er med til at hjælpe sporarbejdet hurtigere på vej, skriver DSB.

I de sene aftentimer og om natten vil der være indsat togbusser på strækningen mellem Slagelse og Ringsted.

Lørdag og søndag

Også i dagtimerne i weekenden kører der to tog i timen med cirka ti minutters mellemrum mellem Odense og København.

Tidlig morgen og om lørdagen allerede fra sidst på eftermiddagen og om aftenen kører der kun ét tog i timen mellem Odense og København H – og ét tog i timen mellem Odense og Slagelse.

Det samme gælder søndag, dog kører der to tog i timen indtil sen aften på ugens sidste dag.

Ændringerne er gældende frem til 12. juni.