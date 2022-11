Fagforbundet 3F har undret sig over borgmester: Nu bryder han tavsheden for første gang efter afsløring af skandalesag

Flere af de ledende politikere i Odense var hurtigt ude og tage afstand til både sagen og metoderne, efter at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn søndag den 13. november og i dagene efter kunne afdække, at den flere gange bedrageridømte Osman Celik fra Hamborg har slået sig ned i Odense.

Osman Celiks firmaer, der systematisk underbetaler medarbejderne og drives med en kulsort økonomi, har arbejdet på flere store byggerier og har samarbejdet med ejeren af det over 100 år gamle gulvfirma LH Gulve, Dan Virkelyst Johansen. Han var formand for byggebranchen på Fyn frem til fredag i sidste uge, hvor han trak sig fra sine tillidsposter i Dansk Industri som konsekvens af afsløringerne i medierne.

Men mens politikere fra flere partier altså ikke har været tilbageholdende med at kommentere sagen, så har især én politiker gjort sig bemærket ved at ikke ville sige noget, og det er Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel.

Rahbæk Juel har ellers tidligere ofte argumenteret for ordnede forhold på arbejdsmarkedet, blandt andet da Odense Kommune i 2013 ville indføre kædeansvar, så overordnede entreprenører kunne gøres ansvarlige for underentreprenørers lovbrud, hvor han som daværende rådmand sagde:

- Stiller vi ikke krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold og sikrer os mulighed for at kontrollere det, så hjælper vi de virksomheder, der dumper.

Fagforbund har undret sig

Borgmesterens tavshed om de skandaløse forhold, som Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har afdækket, har flere steder skabt undren. Ikke mindst hos fagforbundet 3F.

Torben Knudsen, der er formand for 3F Bygningsarbejderne på Fyn, siger:

- Vi undrer os også over, at han ikke udtaler sig.

Hvorfor?

- Fordi vi ved, at det har ligget ham på sinde det med, at social dumping ikke skal foregå i Odense Kommune. Det med, at der skal være ordentlige arbejdsforhold, har han udtalt sig om vidt og bredt

I det lys havde I forventet hans offentlige opbakning i sådan en sag som den, som nu er blevet afdækket?

-Ja, det kan du roligt skrive.

Rahbæk: Derfor sagde jeg nej

Efter cirka én uges betænkningstid har Peter Rahbæk Juel dog nu besluttet at bryde med sin selvvalgte tavshed. Han udtaler sig fortsat ikke om den konkrete sag, men siger mere generelt:

- Jeg vil til hver en tid være fortaler for kædeansvar og sociale klausuler, for det er en metode til at sikre, at der er ordentlige løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladserne, og det oplever jeg faktisk, at langt de fleste er optaget af.

Peter Rahbæk Juel forklarer sin beslutning om ikke at ville udtale sig i sidste uge således:

- Det første, jeg gjorde, da I henvendte Jer, var at spørge internt i kommunen, om vi har samarbejde eller kontrakter med nogen af de virksomheder (Osman Celiks virksomheder, red.), og her var svaret ”nej, det har vi ikke”. Og der, hvor LH Gulve har løst opgaver for Odense Kommune, har der heller ikke været spor af de virksomheder (Osman Celiks virksomheder, red.) i kontrakterne. Så derfor fandt jeg det ikke relevant at gå ind i sagen i den forstand, at de ikke var til stede i Odense Kommune.

Du kunne godt have stillet op og fortalt om din generelle holdning til kædeansvar og til, at sådan nogle virksomheder arbejder i den fynske byggebranche?

- Ja, det kunne jeg godt have valgt at gøre. Jeg valgte at spørge internt, om det er nogle virksomheder, vi har kendskab til skulle arbejde for Odense Kommune. Det er der, hvor jeg et ansvar. Og svaret var nej, og på den baggrund valgte jeg ikke at stille op. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke er varm fortaler for sociale klausuler og for kædeansvar, som jeg gennem et langt liv i politik har arbejdet for, at vi skal have i Odense Kommune, siger Peter Rahbæk Juel.

Vil ikke kommentere formands-exit

Peter Rahbæk Juel holder sig dog stadig til de overordnede kommentarer om behovet for sociale klausuler og kædeansvar. Den konkrete sag og det, at formanden for DI Byggeri på Fyn, Dan Virkelyst Johansen, har måttet trække sig fra sine tillidsposter som følge af afsløringerne af hans samarbejde med Osman Celik, vil han stadig ikke gå kommentere på.

- Det er et anliggende for byggeriet under Dansk Industri, hvem de vil have som formand. Det vil jeg ikke gå ind i.

Synes du, at det er en rigtig beslutning?

- Jeg vil ikke gå ind i, hvad de beslutter. Det er dem, som bestemmer, hvem der skal være formand. Jeg kan notere mig, at han har valgt at trække sig oven på de sager, der har været.

Peter Rahbæk Juel ønsker heller ikke at kommentere på en udtalelse fra Poul Strandmark, der er formand for den overordnede DI Fyn-bestyrelse. Han udtalte i sidste uge, at for ham er moral elastik i metermål, og det har vakt en del opsigt, også internt i DI-bestyrelsen, da der andre steder i det fynske erhvervsliv findes en opfattelse af, at moral er et vigtigt parameter i måden, virksomheder bør drives på.

- Det (udtalelsen, red.) må de vurdere i Dansk Industri, siger Peter Rahbæk Juel.

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidendes afsløringer om Osman Celiks ageren i den fynske byggebranche er langt fra enestående. Ifølge forskere og fagforeninger er falske underskrifter, returkommission, trusler og arbejdsgivere, der kontrollerer alle forhold af de ansattes liv nemlig blevet en stadig voksende del af branchen.