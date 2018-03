Fagforeninger raser over Miljøstyrelsens korte varsel om flytning til Fyn

Mens Odense i dag jubler over miljøstyrelsens placering på Tolderlundsvej 5 i Odense, møder Miljøstyrelsen stor kritik fra to store fagforeninger.

Miljøstyrelsens medarbejdere fik varslet flytning blot 24 timer før de skulle beslutte, om de ville flytte med Miljøstyrelsen til Odense. Det vækker stor forargelse hos Ingeniørforeningens (IDA) formand, Carsten Eckhart Thomsen. Han mener, at en beslutning som denne ikke kan tages, uden tid til at tænke over det eller diskuttere det med sine nærmeste og sammenligner det med, "at blive stillet op ad en mur med en revolver for panden".

Dansk Magisterforening er lige som Ingeniørforeningen utilfreds over Miljøstyrelsens håndtering af medarbejderne. Foreningen mener, at de ansatte, der modtog brevet en onsdag, burde have fået weekenden til at tænke over det. Samtidig er forhandlingskonsulent i Dansk Magisterforening Berit Krøyer Rasmussen utilfreds med, at styrelsen sendte brevet ud gennem e-Boks. Hun mener, at man risikerer, at nogle medarbejdere ikke kunne nå at åbne brevet i tide. Hvis medarbejderne ikke reagerede på brevet, skulle de blive i hovedstaden.

- Det er en stiltiende accept. Det skaber en risiko for, at nogle bliver tabt, fordi de ikke har nået at tage stilling, siger Berit Krøyer Rasmussen til Politiken.

Ansatte fik 24 timer

Foreningernes kritik kommer på baggrund af, at de ansatte i miljøstyrelsen fik 24 timer til at vælge, om de fortsat ville blive i København, eller om Miljøstyrelsen og Odense skulle ligge hus til deres arbejdsplads i fremtiden.

Miljøstyrelsen, der rummer 590 arbejdspladser rykker de 440 af dem til de nye lokaler i Odense.

Miljø- og fødevareministeriets afdelingschef afviser, at brevet med tilbud om overflytning skulle være gået forbi medarbejderne. Han fortæller, at cheferne har været i kontakt med deres medarbejdere, og at tidsplanen var vendt med de involverede parter. Han skriver til Politiken, at han tror, at "alle har været tilfredse".

Den forsikring godtager Berit Krøyer Rasmussen ikke så let:

- De fleste har vidst, at de ville få et brev i e-Boks den dag. Men en ting er, at man har haft en snak med sin chef om, at man snart skulle vælge at flytte eller blive. Noget andet er, når man får det sort på hvidt, at ups, nu er det virkelighed, nu skal man tage en stor beslutning på kun 24 timer, siger hun til Politiken.

TV2/Fyn mødtes i dag til miljøministerens afsløring af styrelsens nye lokaler i Odense. Esben Lunde Larsen understregede, at de har fokus på at sikre de bedst mulige vilkår til styrelsens medarbejdere og understreger, at de er styrelsens stærkeste ressourcer.

