Fynsk låneportal-firma retter ind: Fake-anmeldelse ikke OK

Intelligent Banker har med øjeblikkelig virkning trukket en tvivlsom anmeldelse af en af deres låneportaler tilbage.

En Lars Christoffersen, der også anbefaler e-cigaretter, men under navnet Oliver K. Rasmussen, har på Intelligent Banker-hjemmesiden Capacredit skrevet: "Capacredit gør det nemt at finde lån til folk på min alder".

Læs også Topkarakter! Ansatte og mystiske "Lars" anbefaler fynsk bankportal

Som TV 2/Fyn kunne oplyse tidligere i dag er Lars Christoffersen kendt som "European Caucasian" på fototjenesten Shutterstock. Han er altså et eksempel på en hvid, europæisk mand.

På Shutterstock kan personer og virksomheder købe billeder til brug på blandt andet hjemmesider. Billedet af "Lars Christoffersen" eller "Oliver K. Rasmussen" er taget af den tyske fotograf Michael Jay, der ikke er vendt tilbage på TV 2/Fyns henvendelse om at få fastslået mandens identitet.

Hummelmose beklager

Tommy Hummelmose, byrådsmedlem, partner og direktør i Intelligent Banker, skriver til TV 2/Fyn:

- Vi må med meget stor beklagelse konstatere, at der på flere af vores portaler optræder en falsk anmeldelse. Det flugter – naturligvis – på ingen måde med det dna, der skal karakterisere vores forretning, og derfor har vi øjeblikkeligt slettet den pågældende anmeldelse. Vi har dags dato håndteret sagen internt og skærpet vores retningslinjer over for alle ansatte, så det ikke er en situation, vi skal stå i igen, skriver Tommy Hummelmose.

Som TV 2/Fyn også tidligere i dag kunne oplyse, så har to medarbejdere hos Intelligent Banker i rosende toner anmeldt en ny app, Monnezy, som Intelligent Banker står bag.

Hertil skriver Tommy Hummelmose:

- Vi har ligeledes haft flere af vores medarbejdere blandt anmelderne på vores sider. Det vil vi fortsat give vores ansatte lov til. Men fremadrettet vil det i så fald fremgå tydeligt af anmeldelsen, hedder det.

Forbrugerrådet Tænk er skeptiske

Forbrugerrådet Tænks seniorøkonom Morten Bruun Pedersen mener, at Intelligent Bankers portaler i visse tilfælde virker manipulerende og svære at gennemskue.

Tommy Hummelmose skriver videre:

- Vi udbyder ikke selv lån, men lever af at sammenligne samt give forbrugerne et overblik over de lånetilbud, der er på markedet. Derfor er det selvsagt afgørende for os, at vores kommunikation er troværdig.

Læs også Forbrugerrådet: Fynsk firma formidler kviklån via ”manipulerende” portaler

TV 2/Fyn har sendt Intelligent Banker 20 spørgsmål bl.a. på baggrund af Forbrugerrådets kritik og desuden tilbudt firmaets partner Tommy Hummelmose og Torben Kopp at kommentere kritikken i tv.

Det har de ikke ønsket.