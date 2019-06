Kæmpe millionerstatning: Falck og Bios indgår forlig

Falck har indgået forlig med ambulanceselskabet Bios om betaling af erstatning som følge af de handlinger i 2014-15, der tidligere i år førte til Konkurrencerådets kendelse imod virksomheden for brud på konkurrenceloven.

Forliget er indgået imellem Falck, Region Syddanmark, Bios’ hollandske ejer og konkursboet efter Bios i Danmark.

Falck kompenserer sagens parter med i alt 152,5 millioner kroner.

Det oplyser Falck på sin hjemmeside.

- Falck handlede i 2014-15 på en måde, der var uacceptabel, og som vi aldrig kommer til at gentage. Vi har accepteret myndighedernes kendelse. Vi har arbejdet for at skabe en samlet løsning for alle store og små kreditorer. Vi er glade for, at vi har kunnet nå til et forlig, og betaler nu for parternes tab. I Falck lever vi af vores kunders og brugeres tillid. Ikke kun tillid til, at vi altid rykker ud, når der er brug for os, men også tillid til ordentlighed i alt, hvad vi foretager os. Som ny ledelse ønsker vi at sikre, at vi aldrig ser en lignende sag. Forliget er endnu et vigtigt skridt i vores oprydning, siger administrerende direktør i Falck Jakob Riis.

Knap 90 millioner til Region Syddanmark

Region Syddanmark har tidligere opgjort sit krav mod Falck til omkring 120 millioner kroner. I en pressemeddelelse skriver regionen, at de får dækket knap tre fjerdedele af sine udgifter.

Dermed modtager regionen knap 90 millioner kroner af den samlede kompensation.

- Det er nu snart tre år siden, at der blev indgivet konkursbegæring mod Bios DK, og allerede inden var der varslet retstvister i forbindelse med ambulanceudbuddet. Derfor er det meget glædeligt, at der nu er indgået et samlet forlig, som både sikrer Region Syddanmark en tilfredsstillende økonomisk kompensation og som afslutter alle aktuelle og potentielle mellemværender mellem parterne endeligt. Det sikrer, at Region Syddanmark ikke skal bruge yderligere tid og ressourcer på denne sag, siger regionsrådsformand Stephanie Lose i meddelelsen fra regionen.

Konkurrencerådet meldte i januar Falck til Bagmandspolitiet for at have misbrugt sin markedsposition til at presse ambulancekonkurrenten Bios af markedet.

Den intense kamp mellem de to selskaber endte med, at Bios ikke kunne leve op til kravene i den kontrakt, det havde indgået med Region Syddanmark. Selskabet gik efterfølgende konkurs.

Afgørelse

Bios blev Falcks største konkurrent, da selskabet i august 2014 vandt et udbud om at varetage blandt andet ambulancekørsel i Region Syddanmark i en periode på ti år fra september 2015.

Efter udbuddet var afgjort, fastlagde Falck ifølge Konkurrencerådets afgørelse en strategi om at ekskludere Bios fra det danske marked for ambulancetjenester. Rådet beskriver, at strategien blev udført via en række aktiviteter, som var tidsmæssigt sammenhængende, og som supplerede hinanden.

Aktiviteterne omfatter blandt andet aktiviteter på de sociale medier, formidling af negative historier om Bios, brug af interne nyhedsbreve og –mails samt målrettet påvirkning af ambulanceredderne i Region Syddanmark, beretter Konkurrencerådet.

I juli 2016 gik Bios konkurs, og fra august hjemtog Region Syddanmark ambulancedriften gennem sit eget nystiftede selskab, Ambulance Syd.

Falck undskyldte egen opførsel

Falck undskyldte i juni 2018 offentligt for dele af sin ageren i forbindelse med udbuddet. Virksomheden levede med sine egne ord ikke op til hverken egne eller branchens forstillinger om god adfærd, men har ifølge sine juridiske rådgivere ageret inden for konkurrencelovens rammer.

- Dele af styrelsens udlægning af sagen er pinlig læsning. Vi har på nogle områder optrådt på måder, som ikke lever op til vores egne og omverdenens forventninger til Falck. Det vil jeg gerne undskylde for, sagde Jakob Riis dengang.