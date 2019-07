Falen flyder med efterladte cykler efter Tinderbox

Når alkoholen rammer blodet, kan det godt være nærliggende at ændre planer. For eksempel planerne om troskyldigt at tage jernhesten hjem fra festival.

Læs også Se billederne: Sidste dag med fest på brandvarm Tinderbox

Selvom årets Tinderbox-festival sluttede for fire dage siden, bærer vejen ved festivalens hovedindgang præg af netop ændrede planer. Hele vejen langs Falen er der efterladt masser af cykler.

De ligger enten spredt i græsset, sammen i bunker eller står parkeret op ad træer, hvor de i sin tid blev sat af de musikglade gæster.

Ved området med cykelparkering står en større gruppe cykler stadig og venter på deres ejermand. Foto: Malte Jørstad

Det er uvist, hvordan festivalgæsterne i stedet har fundet hjem fra Tusindårsskoven, om end en tur i et blødt taxa-sæde nok har været et appetitligt alternativ for de fleste af dem.

Til gengæld er det sikkert, at cyklerne på en eller anden måde skal væk fra området. De fleste af de omkring 100 cykler ender på auktion, hvis de ikke bliver hentet, oplyser Odense Kommune.

- Vi er opmærksomme på cyklerne, og de bliver fjernet i morgen og indleveret til hittegods, siger Heine Risom, der er funktionsleder ved Park- og Vejdrift i Odense Kommune.

Han kan ikke sige noget om omfanget i forhold til tidligere år

Syn som dette præger det meste af ruten på Falen i området ved indgangen til Tinderbox. Foto: Malte Jørstad

Tinderbox-festivalen blev afholdt i Tusindårsskoven fra den 27. til 29. juli.

Sjette udgave af Tinderbox finder sted 25. til 27. juni 2020.