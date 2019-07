Familie og politi opfordrer til at lede efter Svend

Opdatering: Svend Fjendbo er blevet fundet. Læs hele historien her.

Tirsdag eftermiddag gik 82-årige Svend Fjendbo fra Sanderum Plejecenter. Det er ikke unormalt for ham at gå ture, og normalvis bliver han fundet via sin GPS eller folk, der fører ham hjem igen. Men denne gang har GPS'en ikke virket.

Svend Fjendbo er en 192 cm høj mand. Han gik fra Sanderum Plejecenter i en blå kortærmet t-shirt og lyse sommerbukser. Han er tidligere sportsmand. 100 meter løb, højdespring. Derfor kan han også godt stadig lide at bevæge sig og gå ture. Af samme årsag kan det også være, at han er gået langt, fortæller hans søn Mogens Bjerggaard.

- Vi er selvfølgelig bekymrede. Men der er stadigvæk masser af håb. Det er jo varmt om natten og han bruger ikke livsvigtig medicin. Han er sød og rar, men kan godt blive brysk, hvis han ikke får sine gåture, siger Mogens Bjerggaard.

Ikke første gang

Siden tirsdag har familien været ude og lede efter Svend Fjendbo. Men de opfordrer til, at endnu flere kigger efter ham i skure og haver.

- Led! Det er jo bare med at kigge overalt. Kig under døren, om du kan se en fod eller en arm eller et eller andet, siger barnebarnet Peter Bjerggaard.

- Det er ikke første gang, han er væk. Han har tidligere taget til Tarup og ned på motorvejen - han har været vidt omkring. De gange er han blevet fundet med GPS, det kan han jo ikke i det her tilfælde. Så han er jo svær at finde, siger Peter Bjerggaard.

Hjælp familien

Fyns Politi opfordrer også til at man kigger efter Svend Fjendbo særligt i skure, haver og kolonihaver.

- I sådan et tilfælde her, hvor vi nærmest er på bar bund, ser vi kun sådan en frivillig eftersøgning, som noget, der kan hjælpe på det hele. Men oftest vil vi gerne have, at har man noget mere konkret, så vi er inde over og koordinere det, så man ikke ødelægger spor for hunde. Men så længe vi ikke har noget i den her sag, så er jo flere jo bedre, siger Anders Furbo Therkelsen.

Familien prøver at mobilisere endnu flere mennesker til at lede efter Svend Fjendbo. Til formiddag laver Peter Bjerggaard sammen med en anden frivillig et samlingspunkt i Odense, hvor de kan lede fra.

I nat fik han hjælp af Else Bjerring, der har været ude og lede fem-seks gange efter forsvundne mennesker på Fyn.

- Det er vigtigt, at der er en koordinator, som kan dele frivillige op i hold. Ellers er det som at lede efter en nål i en høstak, hvor man render forvirret rundt. Det er sådan vi plejer at søge, og sådan får man bedst afdækket et område, siger Else Bjerring.

- Og så er det vigtigt at være i dialog med politiet, så man ikke ødelægger nogle spor, siger Else Bjerring.

Hvis man vil hjælpe familien med at lede efter Svend Fjendbo, kan man kontakte barnebarn Peter Bjerggård på telefon 51362604.

Ser man Svend Fjendbo, skal man kontakte politiet på telefon 114. Svend Fjendbo er svært dement, men han kan ifølge Peter Bjerggaard reagere på navnet Svend.