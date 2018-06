Familie vågnede i flammehav: Landejendom udbrændt

Natten til lørdag brændte en landejendom i Stenstrup på Sydfyn ned. Familien nåede at redde sig selv ud.

Ingen kom noget til, da en ældre landejendom på Løgeskov i Stenstrup brændte fredag nat klokken 01.21 ned.

I gårdens stuehus lå ellers en familie og sov. Brat blev de vækket, da flammerne ruskede i huset.

- Beboerne vågner ved, at det brænder. De hører den her knitrende fyrværkerilyd, fordi der er ild i huset, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen.

Samtidig opdagede familiens nabo, at huset stod i flammer, og politiet fik dermed flere anmeldelser om den voldsomme brand, som Beredskab Fyn kort efter kæmpede med at få slukket.

Fyns Politi kender endnu ikke brandårsagen, men man mistænker, at en el-installation på loftet er skyld i branden.

Familien nåede at redde sig selv ud, og ingen er kommet til skade.

Ifølge fyens.dk holder Beredskab Fyn vagt ved den udbrændte landejendom for at sikre, at branden ikke skal blusse op igen.

Læs også Voldsom brand hærger hus i Vester Hæsinge