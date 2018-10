Han er så sej! Familien er med, når Henning tager 5.353 armbøjninger

Familien er samlet på forreste række i træningscenteret OBBC på Rugårdsvej i Odense, hvor Henning Duvander Iversen ligger og pumper 5.353 armbøjninger, der skal bidrage til Knæk Cancer-puljen.

Spørger man Henning Duvanders familie, hvordan han kommer til at klare sig igennem de 5.353 armbøjninger, er der ingen tvivl.

- Han kommer til at klare det uden problemer. Han har masser af overskud og god vilje, siger sønnen Mike Duvander Iversen og tilføjer:

- Det er super fedt og meget motiverende at være vidne til. Man kan godt være stolt af at være en del af det her arrangement i dag.

Henning spiser alt. Han er ikke fanatisk, hvad angår mad. Hvis ikke han trænede, ville han ligne en Michelin-mand Annette Duvander Iversen

Hennings kone, Annette Duvander Iversen, kigger kort over på sin mand, der ligger på langs i konstante armstræk og siger med smilende øjne:

- Han er simpelthen så sej.

Træner tre timer hver dag

'Jernmanden' eller 'Armstrækkerkongen', som Henning Duvander Iversen også bliver kaldt, er ikke kommet sovende til de 120.000 armbøjninger, han laver på årsbasis.

I videoen har Henning Duvander Iversen lavet armbøjninger i fire ud af de i alt otte timer.

Han træner nemlig tre timer hver dag. Og familien bakker op.

- Vi elsker alle sammen at træne. Det er en hobby, vi har sammen. Nogle laver familiehygge ved at spille brætspil og drikke rødvin. Vi hygger os på en anden måde, når vi træner sammen, siger Mike Duvander Iversen.

Det er fjerde år i træk, at Henning Duvander Iversen støtter Knæk Cancer ved at lave armbøjninger. Mens han sveder i træningscenteret, samler han penge ind på internettet.

Klokken 12.00 lørdag har hans indsamling rundet 50.936 kroner.

Hele familien er i form

Hennings tre børn er alle med under lørdags event, hvor de skiftes til at holde styr på antallet af armbøjninger. De mener ikke, at træning fylder for meget, selvom deres far for det meste bliver trænes over to timer dagligt.

- Det er fedt at træne. Det giver mere overskud, og det hjælper, hvis jeg har en presset hverdag. Jeg får simpelthen mere energi af det, siger Mike Duvander Iversen

Og selvom de har fri, bliver der også trænet i højtiderne.

- Jule- og nytårsdag bruger vi på at tage til spinning eller boksning. Det er meget naturligt. Vi er også vokset op med træning, og vi hygger os med det, siger Mike Duvander Iversen.

Men der er også plads til nutellamadder.

- Henning spiser alt. Han er ikke fanatisk, hvad angår mad. Hvis ikke han trænede, ville han ligne en Michelin-mand, siger Annette Duvander Iversen, mens hun griner.

Hvis du har lyst til at støtte Henning Duvander Iversens indsamling, kan du gøre det på TV 2's hjemmeside.