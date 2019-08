De fik lov at købe hus: Familien Kuschinsky fra Berlin nyder roen på Langeland

I årtier har hele familien Kuschinsky taget turen fra Berlin til Langeland for at holde ferie.

Og for syv år siden slog Nina Kuschinskys forældre så til, da de fandt et nedlagt husmandssted i Tryggelev på Sydlangeland.

Huset i Tryggelev gennemgik den helt store renovering, da den tyske familie fik lov til at købe huset. Foto: Pernille Gram

Læs også Langelands borgmester vil sælge flere sommerhuse til udlændinge

- Langeland er et ganske særligt sted for os. Vi er kommet her altid som familie, fortæller Nina Kuschinsky.

Fra ruin til millonsommerhus

Ninas forældres ansøgning slap igennem nåleøjet, og de fik dispensation til at købe huset, fordi de kunne dokumentere, at de har holdt ferie i Danmark mindst 25 gange de seneste 25 år.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse, siger Nina Kuschinsky.

SÅDAN KAN EN UDLÆNDING FÅ LOV TIL AT KØBE SOMMERHUS: Hvis man som udlænding vil købe sommerhus i Danmark, skal man have haft fast bopæl i Danmark på erhvervelsestidspunktet eller tidligere have haft bopæl i Danmark i en periode på mindst fem år. Ellers skal man søge om en dispensation. For at en udlænding kan få en dispensation til at få lov at købe et sommerhus i Danmark skal man: * have været på ferie i Danmark mindst 25 gange de seneste 25 år eller

* have en særlig sproglig, kulturel eller familiemæssig tilknytning til Danmark. Se mere

Huset var forladt og lignede mere en ruin end et hus, forklarer Nina Kuschinsky. Men nu er det sat totalt i stand med hjælp fra blandt andet lokale håndværkere.

Og det er netop den slags huse, som Langelands borgmester Tonni Hansen gerne vil sælge til udlændinge. Han vil have dispensationsreglerne for salg af sommerhuse til udlændinge lempet, så der kommer liv i husene frem for, at kommunen skal bruge penge på at rive dem ned.

- Vi har jo masser af huse, der står tomme, som ikke kan blive solgt. Det ville være skønt, hvis der var folk fra andre lande, som ville købe og renovere dem og bruge dem, siger Tonni Hansen (SF) til TV 2/Fyn.

Sådan ser huset ud i dag. Foto: Pernille Gram

Es ist schön hier

Huset i Tryggelev er fyldt med mennesker det halve af året, fortæller Nina Kuschinsky.

- Så er det mine forældre, der er her. Så er det min bror eller mine forældres venner. Og nu er vi her, siger hun.

Hun nyder at tage børnene med til øen, hvor der er masser af plads. Familien bor normalt i Berlin tæt på Brandenburger Tor.

- Der er så mange mennesker, mange turister, mange biler og mange butikker i Berlin. Men her er der natur, her er smukt. Og her er stille og roligt.

Alt er blevet lavet efter familien Kuschinsky overtog huset i 2012. Foto: Pernille Gram

Nina Kuschinsky er overbevist om, at flere tyskere vil købe sommerhuse i Danmark - og på Langeland, hvis kravene til udlændingesalg bliver ændret, som Langelands borgmester foreslår.

- Vi har mange venner, som også tager til Langeland og faktisk hele Danmark. Og mange af dem vil gerne købe et hus, men vi ved også, at det ikke er muligt, siger hun og fortsætter:

- Jeg ville ønske, at mange andre fik de samme muligheder, som vi fik.