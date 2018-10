Fire generationer samlet: Familien Svendsen ofrer efterårsferie på kæmpe turnering

Flere hundrede frivillige ofrer deres Efterårsferie og hjælper til, når badmintonstjerner fra hele verden i disse dage spiller til den store turnering Denmark Open i Odense.

Tre genrationer i familien Svendsen er nogle af dem, der kan tage æren for, at den store turnering kan løbe rundt.

De bruger gerne deres efterårsferie på at fylde kaffebeholdere op til Denmark Open.

- Jeg starter tidligt om morgenen klokken syv med at lave de første 200 kopper kaffe, fortæller Palle Svendsen, der er servicekoordinator for de frivillige.

Uden frivillige - ingen turnering

For Palle Svendsen er det dejligt at tilbringe tid sammen med sin hustru, børn og børnebarn. Men det er også alle de andre frivillige, der gør det værd at komme tilbage år efter år.

- Vi er en stor familie. Sådan føler jeg det. Vi kan drille hinanden og være alt muligt mærkeligt over for hinanden.

Palle Svendsens datter er fuldstændig enig:

Noget af det vi gør, og det kan lyde banalt, men det er, at vi om lørdagen arrangerer en stor fest for alle de frivillige Bo Jensen, direktør for Badminton Danmark

- Det er jo sådan et event, som vi har hvert år, hvor vi hygger os og er med og hilser på spillerne. Mange af dem (spillerne, red.) har jeg spillet med, da jeg var yngre. Så det er bare sådan en hyggestemning, der er her ude, fortæller Pernille Svendsen.

Og turneringen kunne da heller ikke løbe rundt uden alle de frivillige hænder, der hjælper.

- De er helt utroligt vigtige. Uden de frivilliges hjælp ville det være helt umuligt at gennemføre et event som Denmark Open, siger Bo Jensen, der er direktør i Badminton Danmark.

Fest skal lokke

Det er ikke helt let at få samlet 225 frivillige i en efterårsferie.

- Det er en kæmpe udfordring, men via vores netværk og de tovholdere, vi har i de forskellige poster, så når vi altid i mål, fortæller Simone Mortensen, der er frivilligkoordinator i Odense Badminton Klub.

For at få alle de frivillige til at melde sig, lokker arrangørerne da også med oplevelser og fest.

- Vi prøver at skabe en helhedsoplevelse for dem, der kommer og hjælper her som friviliige, fortæller Bo Jensen og fortsætter:

- Noget af det vi gør, og det kan lyde banalt, men det er, at vi om lørdagen arrangerer en stor fest for alle de frivillige, hvor vi påskønner hele den store indsats i løbet af ugen.

Men for den yngste generation af de repræsenterede fra familien Svendsen er det ikke så meget festen eller oplevelser, der trækker.

Det er i stedet for tanken om at være sammen med dem man kender.

- Jeg synes, det er fint nok. Man kunne ligeså godt være hjemme og kede sig, så så er det meget hyggeligere at være her sammen med sine venner, fortæller Frederikke Svendsen.

