Fans vender OB ryggen: Tilskuertal halveret på ti sæsoner

Tilskuertallet på Odense Stadion er siden sæsonen 08/09 så godt som halveret.

For hvert sæde på Odense Stadion, der er optaget af en fan, står to stole på tribunen tomme.

Siden sæsonen i 08/09 har OB mistet 4.996 tilskuere. Dengang heppede i gennemsnit 10.218, hver gang OB-spillerne løb ind på hjemmebanen. Dermed har 49 procent af tilskuerne vendt OB ryggen.

Det viser tal som TV 2/Fyn har udtrukket fra superstats.dk.

- Det er en udvikling, som bør få en hver fodboldklub til at reagere, siger OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen.

Største fald

Det lave tilskuerantal gør OB til den nuværende Superligaklub, der har oplevet det største fald af de klubber, der også spillede i landets bedste liga for ti år siden.

Til sammenligning er det samlede antal tilskuere til Superligakampe svundet ind med 32 procent gennem de seneste ti sæsoner.

Kun FC Midtjylland og Sønderjyske har fået flere tilskuere på tribunerne.

Læs også Musikskifte og maskotten Victors pension sender OB i uvejr

Tilskuerfald OB: - 49 procent

Randers FC: - 38 procent

AC Horsens: - 32 procent

AGF: - 30 procent

AaB: - 24 procent

FCK: - 24 procent

Brøndby IF: - 7 procent

FC Nordsjælland: - 4 procent

FC Midtjylland: + 0,5 procent

Sønderjyske: + 34 procent

OB skal helt tilbage til sæsonen 01/02 for at finde et værre gennemsnit.

Fodboldklubben i Odense har skelet til klubber i Norge, Sverige, Tyskland og England med stærk lokal forankring for at få hævet tilskuertallet.

- Derfor har vi været inde og kigge på, hvad vi kan gøre, og hvordan vi kan bygge noget mere op om OB, så det ikke kun afhænger af, om vi vinder eller taber om søndagen, siger Jack Jørgensen.

Blandt andet ændrer klubben indløbsmusikken, har hyret en ny stadionspeaker, fået ny sponsor og dermed nyt stadionnavn, nyt trænerteam, ny fanzone og endelig sendes maskotten Victor på pension og afløses af en endnu hemmelig ny maskot.

Der er plads til 15.790 tilskuere på Odense Stadion, der 1. juni skiftede navn fra Ewii Park til Nature Energy Park.

00:26 OB henter inspiration fra udlandet for at få tilskuertallet til at stige. Video: Jonas Mattsson Luk video

Læs også Odense Stadion får nyt navn