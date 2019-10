Følg OB LIVE: Fansene er 12. mand

Når Sander Svendsen og resten af OB's mandskab løber ind på hjemmebanen for søndag at tage imod AC Horsens, så bliver det med 12 mand i 90 spilleminutter.

Sådan virker OB's fans i hvert fald på den 22-årige norske angriber.

- Den støtte vi får og alle de fans, som kommer på stadion, de betyder rigtig meget. Jo flere mennesker på lægterne, jo federe er det at spille fodbold. De er vores 12. mand, siger Sander Svendsen til OB.dk.

Han forklarer, at fodboldfans i Norge er mere stille og rolige, mens de i Danmark og Sverige er de mere ens, siger han og tilføjer:

- Her har man en følelse af, at alle elsker fodbold og komme på stadion, og det er fedt for spillere at tørne ud for en klub og være i en by, hvor fodbold betyder så meget.

Cheftræner Jakob Michelsen har på forhånd meldt ud at Sander Svendsen er med i truppen.

Læs også Gaming-interesserede fynboer kan glæde sig: Stort awardshow kommer til Odense

Dagens OB-trup mod AC Horsens

27. Oliver Christensen

30. Sayouba Mandé

2. Oliver Lund

3. Alexander Juel

4. Ryan Johnson Laursen

5. Ramon Leeuwin

6. Jeppe Tverskov

7. Issam Jebali

8. Janus Drachmann

9. Bashkim Kadrii

10. Sander Svendsen

14. Jens Jakob Thomasen

16. Julius Eskesen

17. Jonathan Harboe

18. Kingsley Madu

20. Jacob Barrett Laursen

21. Mathias Greve

22. Daniel Obbekjær

23. Troels Kløve

25. Moses Opondo

28. Anders K. Jacobsen

29. Mads Frøkjær-Jensen